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أشرف قاسم يكشف حقيقة مديونية الزمالك لاتحاد الكرة.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إبراهيم القادري
قال أشرف قاسم عضو لجنة كرة القدم بنادي الزمالك ، إن هناك 29 لاعبا تم قيدهم في القيد المحلي ولا يوجد لدينا الا مكان واحد فارغ ولدينا 4 استبدال. لافتا الى ان هناك 34 لاعبا تم قيدهم في القيد الافريقي بخلاف لاعبين لم تستكمل اوراقهم وننتظرها وهي وصول البطاقة الدولية الخاصة بهم فقط.


وأضاف اشرف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن نادي الزمالك غير مديون لاتحاد الكرة وما ظهر  ليست الا مستحقات علي تسجيل اللاعبين خلال الفترات الماضية مؤكدا ان من ضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها هو تجديد عقود بعض اللاعبين وتمديد عقود البعض الآخر.


وأوضح أشرف قاسم ، ان مجموعة اللاعبين المتواجدين في النادي تم قيدهم بطلب من المدير الفني وسنقوم بتوفير المناخ المناسب لمدرب النادي حتى لا يحدث خلل .


وتابع : ان اللجنة الأن تسعي لحل جميع المشاكل المالية في نادي الزمالك ونحن نعمل علي استقرار النادي.


وكشف أشرف قاسم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للثنائي حميد أحداد العائد حديثا للنادي، من الإعارة من الرجاء المغربي، والتونسي حمزة المثلوثي الصفقة الجديدة للنادي الأبيض، وبذلك فشل في قيدهم أفريقيا، خاصة أن آخر موعد في القائمة مساء أمس.


وقال "قاسم" طلبنا بالفعل من ناديي الرجاء والصفاقسي البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد، ولكن لم تصل إلى الآن.


وبالتالي لم نتمكن من قيدهما في القائمة الأولى، وسوف ننتظر للموعد الآخر قبل دوري المجموعات".


وأضاف: " تواجدت في النادي، وأنهينا اجراءات قيد اللاعبين، وتم الاستقرار على قيد الخماسي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وحميد احداد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو". 


وأوضح: " سوف نتوجه غدا إلى الإسكندرية بصحبة عبدالحليم علي وأيمن يونس، من اجل مؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، في قبل نهائي الكأس".


وأضاف ،"نتمنى التوفيق في المهمة، نعلم حجم نادي الزمالك جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".
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