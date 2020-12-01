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أخبار العالم

لأول مرة كرئيس.. بايدن يطلع على كتاب الموت والدمار

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ألقى جو بايدن اليوم الاثنين، أول نظرة له كرئيس منتخب في الموجز اليومي للرئيس، وهو ملخص سري للغاية للاستخبارات الأمريكية والأحداث العالمية - وهي وثيقة أطلقت عليها السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما "كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وضع بايدن بالفعل أعينه على ثلاثة تكرارات مختلفة على الأقل لما يسمى PDB، والذي تم تصميمه وفقًا للطريقة التي يحبها كل رئيس لاستيعاب المعلومات.

قبل أكثر من عقد من الزمان، قرأ بايدن موجز للرئيس السابق جورج دبليو بوش أثناء انتقاله إلى منصب نائب الرئيس. بعد ذلك ، قرأ إيجاز لأوباما لمدة ثماني سنوات. الآن، بعد انقطاع دام أربع سنوات، يقرأ إيجازًا للرئيس دونالد ترامب.

قال ديفيد برييس ، مؤلف كتاب "كتاب الأسرار للرئيس"، وهو تاريخ من موجز:"من شبه المؤكد أن يسأل المختصون بايدن عما يفضله من حيث الشكل والأسلوب. على الأقل، هم يرون ما يبدو أنه يتردد صداها أكثر معه حتى أنه عندما يصنعون الكتاب كتابه، يمكنهم تكييفه وفقًا له".

كان الموجز الاستخباراتي الخاص بأوباما عبارة عن مستند من 10 إلى 15 صفحة مدسوسًا في غلاف جلدي، وجده ينتظره على مائدة الإفطار. في وقت لاحق من رئاسته، أحب قراءة موجز المخابرات شديد السرية على جهاز iPad آمن.

كتب أوباما في كتابه الذي صدر مؤخرًا ، "أرض الميعاد": "أطلقت عليه ميشيل" كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة ".
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