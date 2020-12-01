دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في الهيئة العامة للاستعلامات

استقبلت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية صباح اليوم وفدا من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لتدريبهم بمقر الهيئة على ممارسة العمل الإعلامي وتعريفهم بالهيئة ودورها الإعلامي فى الداخل والخارج.





وفي لقائها الأول مع الطلاب أعربت الدكتورة "هنادي سلطان" رئيس قسم التدريب بالهيئة عن سعادتها بتعاون الهيئة مع إعلام الأزهر، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تعد واجهة مصر الإعلامية وهي المنوطة بالتحدث عن مصر وشرح سياستها للعالم على المستوى الخارجي.





وأضافت "سلطان" أن الهيئة تقوم بدور توعوي تجاه العديد من القضايا في جميع المجالات على المستوى الداخلى، وذلك من خلال مراكز الإعلام التابعة لها في جميع محافظات مصر.





من جانبه أعرب الدكتور "رمضان إبراهيم" رئيس قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر عن خالص شكره وسعادته لتعاون الهيئة العامة للاستعلامات مع إعلام الأزهر، وإتاحتها الفرصة لتدريب طلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر ، مؤكدا على الدور الإعلامي الريادي للهيئة على المستوى الخارجي والداخلي.





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