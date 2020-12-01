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تعليم

دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في الهيئة العامة للاستعلامات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
دورة تدريبية لطلاب
دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام بالهيئة العامة
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محمد شحتة
استقبلت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية صباح اليوم وفدا من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لتدريبهم بمقر الهيئة على ممارسة العمل الإعلامي وتعريفهم بالهيئة ودورها الإعلامي فى الداخل والخارج.

وفي لقائها الأول مع الطلاب أعربت الدكتورة "هنادي سلطان" رئيس قسم التدريب بالهيئة عن سعادتها بتعاون الهيئة مع إعلام الأزهر، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تعد واجهة مصر الإعلامية وهي المنوطة بالتحدث عن مصر وشرح سياستها للعالم على المستوى الخارجي.

وأضافت "سلطان" أن الهيئة  تقوم بدور توعوي تجاه العديد من القضايا في جميع المجالات على المستوى الداخلى، وذلك من خلال مراكز الإعلام التابعة لها في جميع محافظات مصر.

من جانبه أعرب الدكتور "رمضان إبراهيم" رئيس قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر عن خالص شكره وسعادته لتعاون الهيئة العامة للاستعلامات مع إعلام الأزهر، وإتاحتها الفرصة لتدريب طلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر ، مؤكدا على الدور الإعلامي الريادي للهيئة على المستوى الخارجي والداخلي.

تأخر تسليم الكتب للتلاميذ
أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن توجيه قوافل تعليمية للطلاب بالمناطق على مستوى الجمهورية، لشرح المواد لهم بشكل مبسط وسهل.

وقال عباس، لصدى البلد، إنه لا توجد مشاكل في استلام الكتب كما ادعى البعض، منوها أن كل الكتب تم تسليمها الإدارات ما عدا الصف الثالث يوجد حوالي 3 كتب تسلم على نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أننا نجري جولات مكثفة على المعاهد والادارات بشكل مفاجئ لضبط العملية التعليمية نعكف على إطلاق منصة تعليمية التشديد على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، أن الشخص المستنير يسهل عليه إيجاد الحلول له ولغيره فينفع نفسه ومجتمعه، موضحًا أن طريق التفوق ليس شاقًا، لكنه يحتاج إلى بذل جهد وإعمال عقل واستنارة فكر.

وقال عباس، ان إصابات كورونا داخل المعاهد الأزهرية تكاد تكون محصورة جدا ومعدودة، ولم ترتقي عن مجرد إصابات قليلة وقليل من حالات الاشتباه بين المعلمين والتلاميذ. 

وذكر انه تم التشديد على جميع الإدارات والمعاهد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعاهد من ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم وتطهير الفصول والايدي. 

وأكد أن من يثبت إصابته يتم توجيهه للتأمين الصحي لاتخاذ اللازم معه من الناحية الطبية واتخاذ إجراء رسمي بشأن إجازته المرضية. 
دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في الهيئة العامة للاستعلامات
دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في الهيئة العامة للاستعلامات
دورة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في الهيئة العامة للاستعلامات
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