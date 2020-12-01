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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية والشوارع بالقرى والتى يتم تنفيذها فى اطار الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2020 /2021.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بمشروعات الطرق والرصف بالقرى بالمحافظات؛ تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

ففى مركز ومدينة المطرية قال  محمد حمص رئيس المركز  أنه تم اليوم الانتهاء من رصف الشارع مدخل قرية العصافرة من ناحيه شارع السلام حتي مركز شباب العصافرة، بطول 200 متر وعرض 5 متر مسطح بإجمالي تكلفة 260 ألف جنيه.

، كما يجري استكمال شارع الجمايلة وشارع مدخل الوحدة الصحية بالعصافرة وشارع عزيز ومدخل منطقة الشونة بذات القرية مشيرا ان اجمالي مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بالمطرية تبلغ 3 مليون و399 الف جنيه. 

وفى مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام  رئيس المركز انه تم الانتهاء من رصف طرق الوحدات المحليه التابعه لمركز ومدينة ميت سلسيل من الخطه الاستثماريه وتشمل ،طريق عزبة ١، ٦ الوحدة المحلية بالجعافره بطول٢٢٠متر بتكلفة ٣٢٠الف جنيه، وطريق الوحده المحليه بالكفر الجديد والمدرس الابتدائية٣٢٠ متر بتكلفة٣٥٠الف جنيه ،واستكمال طريق داير الناحية ش المعهد الابتدائى والإعدادى والثانوى بالكفر الجديد ١٠٠متر بتكلفة ١٥٠ الف جنيه، ومدخل عزبة الكفافى والمعهد الدينى بالوحدة المحلية بالنظارة بطول ٢٠٠ متر بتكلفة ٢٤٠ ألف جنيه ،وطريق داير الناحيه بالوحدة المحلية بالجوابر بطول ١٧٠متر بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه،  وطريق داير الناحية بالوحدة المحلية بالإتحاد بطول ٢٥٠ متر بتكلفة ٣٠٠ الف جنيه ، كما يجرى حاليا استكمال نهاية طريق قرية الاتحاد.

ومن جانبه اكد محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات ودخولها الخدمة عملا على راحة المواطنين بالقرى.
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية
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