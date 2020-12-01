محامية بالنقض: كثير من الزوجات يمارس ضدهن العديد من الاعتداءات.. فيديو

أوضحت أميرة بهي الدين محامية بالنقض، أن الاعتداء على المرأة له عدة اشكال وأنواع، مؤكدة أن هناك نوع من النساء لا تخبر أهلها لأنها تخشى من الخراب وتلتمس الأعذار ونوع ثان تخبر أهلها لكنها لا تجد الدعم المناسب بحجة "متخربيش البيت".
وأضافت بهي الدين خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون أن العنف المنزلي منتشر في كافة أنحاء العالم ولكن لم يصل للقضاء والمحاكم فكثير من الزوجات يمارس ضدهن العديد من الاعتداءات مثل ضرب الزوجات أو التحقير أو حرمانها من الخروج والعمل أو زواج القاصرات " .
وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتورة ماريان عازر عضوة مجلس النواب .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة بدعم ومسانده من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال ، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة الى انهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما اشارت الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي اول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي،أهمية القانون والتوعيه به لمواجهة هذه المشكلة ، مشيرة الى حزمة من القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبه على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضد ها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث ،و تجريم الحرمان من الميراث ، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضًا الى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد،، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر. وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة .