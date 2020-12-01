محامية بالنقض: كثير من الزوجات يمارس ضدهن العديد من الاعتداءات.. فيديو

أوضحت أميرة بهي الدين محامية بالنقض، أن الاعتداء على المرأة له عدة اشكال وأنواع ، مؤكدة أن هناك نوع من النساء لا تخبر أهلها لأنها تخشى من الخراب وتلتمس الأعذار ونوع ثان تخبر أهلها لكنها لا تجد الدعم المناسب بحجة "متخربيش البيت".





وأضافت بهي الدين خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون أن العنف المنزلي منتشر في كافة أنحاء العالم ولكن لم يصل للقضاء والمحاكم فكثير من الزوجات يمارس ضدهن العديد من الاعتداءات مثل ضرب الزوجات أو التحقير أو حرمانها من الخروج والعمل أو زواج القاصرات " .



