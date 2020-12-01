ضحايا العنف المنزلي يكشفن تفاصيل خاصة عن تعرضهن للضرب من أزواجهن.. فيديو

أكدت نجوي كامل إحدى ضحايا العنف المنزلي أن زوجها كان في أثناء فترة الخطوبة يظهر أنه مؤيد لحقوق المرأة ويرى أنها لا يجوز ضرب الزوجة وأن من حقها العمل.
وأضافت كامل خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن من أول شهر في الزواج وهو دائم الاعتداء علي بالضرب وكان بالنسبة له شيء طبيعي وكان دائما "بيضرب بإيده على طول رغم أننا عشنا قصة حب وتزوجنا بشكل طبيعي وفترة الخطوبة لم تكن طويلة ولم يظهر خلالها أي عنف".
وتابعت إحدى ضحايا العنف المنزلي زواجي إستمر ثماني سنوات كاملة تعرضت فيها لضرب مبرح ومستمر كانت أصعبها المرة الاولى والمرة الاخيرة حيث تعرضت للسحل من باب غرفة النوم حتى باب الشقة.
كما أكدت أسماء فخر الدين وهي أيضًا من ضحايا العنف المنزلي أن شقيقيتي فقدت حياتها بسبب الضرب قائلة لم أكن على علم انه تم ضربها مضروبة حيث أصابها إرتفاع في درجة الحرارة ولم تبدو عليها علامات كبيرة في الاصابات حيث إقتصرت على بعض الكدمات في ذراعها .
ووتأثرت فخر الدين باكية أن مع الوقت حالتها تدهورت جدًا وأصيبت بإلتهاب في الاوعية الدموية وتخثر في الدم وإنتشر التورم في جميع أجزاء جسدها بالاضافة إلى إلتهاب في خلايا الرئة وتوفيت بعد وصولها إلى المستشفى بنحو 48 ساعة ".
وقالت إحجى ضحايا العنف المنزلي أن شقيتها الراحلة أنجبت طفلتين توأم في عام 2018 ولم يكتفي الزوج بالاعتداء على أمهما بل كان يضرب البنات وأصيبت إحداهن بالالتهاب السحائي العام الماضي .