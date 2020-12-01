ضحايا العنف المنزلي يكشفن تفاصيل خاصة عن تعرضهن للضرب من أزواجهن.. فيديو

أكدت نجوي كامل إحدى ضحايا العنف المنزلي أن زوجها كان في أثناء فترة الخطوبة يظهر أنه مؤيد لحقوق المرأة ويرى أنها لا يجوز ضرب الزوجة وأن من حقها العمل.





وأضافت كامل خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن من أول شهر في الزواج وهو دائم الاعتداء علي بالضرب وكان بالنسبة له شيء طبيعي وكان دائما " بيضرب بإيده على طول رغم أننا عشنا قصة حب وتزوجنا بشكل طبيعي وفترة الخطوبة لم تكن طويلة ولم يظهر خلالها أي عنف".





وتابعت إحدى ضحايا العنف المنزلي زواجي إستمر ثماني سنوات كاملة تعرضت فيها لضرب مبرح ومستمر كانت أصعبها المرة الاولى والمرة الاخيرة حيث تعرضت للسحل من باب غرفة النوم حتى باب الشقة.





كما أكدت أسماء فخر الدين وهي أيضًا من ضحايا العنف المنزلي أن شقيقيتي فقدت حياتها بسبب الضرب قائلة لم أكن على علم انه تم ضربها مضروبة حيث أصابها إرتفاع في درجة الحرارة ولم تبدو عليها علامات كبيرة في الاصابات حيث إقتصرت على بعض الكدمات في ذراعها .





ووتأثرت فخر الدين باكية أن مع الوقت حالتها تدهورت جدًا وأصيبت بإلتهاب في الاوعية الدموية وتخثر في الدم وإنتشر التورم في جميع أجزاء جسدها بالاضافة إلى إلتهاب في خلايا الرئة وتوفيت بعد وصولها إلى المستشفى بنحو 48 ساعة ".





وقالت إحجى ضحايا العنف المنزلي أن شقيتها الراحلة أنجبت طفلتين توأم في عام 2018 ولم يكتفي الزوج بالاعتداء على أمهما بل كان يضرب البنات وأصيبت إحداهن بالالتهاب السحائي العام الماضي .





كدت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها،أ ن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة بدعم ومسانده من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال ، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة الى انهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما اشارت الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي اول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.