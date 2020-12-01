عبد الرحمن أبو زهرة: لم أنس زوجتي منذ وفاتها ولو للحظة واحدة

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن عاما كاملا اقترب علي تاريخ وفاة زوجته، وما زال يتذكرها حيث لم تذهب عن مخيلته أو حياته ولو لمجرد لحظة واحدة، معلقا "الفنان اللي خياله واسع؛ بيتعذب كتير بسبب الحاجات اللي بيفتكرها دائما لأعز أحبابه".





وأضاف « أبو زهرة » خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن فراق زوجته لم يكن هين عليه وتأذي من ذلك كثيرا بعد مفارقتها له، ولكن لا يجد أي طريقة سوي الصبر لان ذلك أجل الله ولم يعترض عليه.





وتابع الفنان عبد الرحمن أ بو زهرة ، أن زوجته كانت لها نية في التأليف وهو قام بتشجيعها في ذلك وقامت بتأليف طيور النورس والاتحاد النسائي والنساء قادمون.





وكان الفنان مفيد عاشور، أعلن وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دون توضيح أي أسباب تخص الوفاة.





وكتب مفيد عاشور عبر حسابه على "فيس بوك":" توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتي.. ( زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ).





وطلب مفيد عاشور من الجمهور الدعاء لها : "رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".





وقال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه عندما كان شابا لم يخطر على باله أن يكون ممثلا، مضيفا "مكنتش بشوف السينما ومكنش عندنا في البيت راديو".





وأضاف عبد الرحمن ابو زهرة في حوار تليفزيوني: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي"





وتابع عبد الرحمن أبو زهرة : "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".





وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الحقيبة الرسمية للدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، قام بتصميم رسوماتها الخاصة، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد الذي يتم العمل على إنشاءه حاليا في القاهرة، ومتوقع أن يؤدي دورا كبيرا في خدمة مرضى القلب وخاصة الأطفال.





وقال عمر قاسم المدير التنفيذي للمهرجان، إن "القاهرة السينمائي" اختار أن يكون "الأمل" شعارا للدورة 42، ليس فقط عبر البوستر الرسمي، ولكن أيضا عبر "الحقيبة" التي سيحملها ضيوف الدورة 42، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "دودل فاكتورى"، التي تستهدف بشكل أساسي مساندة الأطفال وسد احتياجاتهم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة فى المجتمع، عبر تحويل رسومات الأطفال لمنتجات، ومن عائد البيع، يتم المساهمة فى حل مشاكل الأطفال سواء الصحية أو التعليمية، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، وهو الدور المجتمعي الذي يفخر مهرجان القاهرة بالمشاركة فيه.





وأكد "قاسم" أن مهرجان القاهرة يسعى كل عام، لتفعيل دوره المجتمعي ليس فقط عبر نشر الثقافة من خلال الأفلام والحلقات النقاشية التي يتيحها لجمهور القاهرة، لكن أيضا من خلال تسليط الضوء على المبادرات الإيجابية، لتشجيع مؤسسات أخرى على المشاركة، وهو ما حدث العام الماضي أيضا، وتمت صناعة حقيبة الدورة 41 من إعادة تدوير حوالي 15 ألف كيس بلاستيك، مشاركة من المهرجان في إنقاذ البيئة من أضرار ومخاطر الأكياس البلاستيكية.



