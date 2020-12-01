أسوان يواصل تدعيماته استعدادا للممتاز

واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان بالتنسيق مع سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق، تدعيماته القوية استعدادا للموسم الجديد بالدورى المصرى الممتاز .





ونجح مسئولو أسوان من إتمام التعاقد مع اللاعب محمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة- والذي لعب سابق لناديي سموحة وطلائع الجيش- لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالممتاز .





كما نجحت لجنة الكرة بنادي أسوان من إتمام التعاقد مع جون افيري لاعب ومهاجم منتخب كينيا الدولي تعاقد لمدة موسمين، قبل أن يقوم الظهير الأيسر عمرو الحلوانى ،مدافع حرس الحدود السابق ،بالتوقيع لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.





وكان نادي أسوان تعاقد مع كلا من: محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة -أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط ، عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة ،وعمر الداحى لاعب وسط المهاجم اليمنى، والمهاجم النيجرى ألكو محمد باله، والمدافع محمود شبانة مدافع فريق مصر .





وأكد سامى الشيشينى، المدير الفني لفريق أسوان أنه يسعى للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الاستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.





وكان مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان قد أعلنوا عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.





وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: كابتن/ سامى الشيشينى مدرب عام: كابتن/ أمير عبد العزيز مدرب: كابتن / أحمد مصطفى بيبو مدرب: كابتن / أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: كابتن / أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور / محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: كابتن / وليد عبد الغفار مدلك: كابتن / محمد عبد الموجود مدلك: كابتن / محمد رجب مدير إدارى: كابتن / مصطفى الشرقاوى إدارى: كابتن/ محمود سمكة إدارى: كابتن/ فاروق زياد .





جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.