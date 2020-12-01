أسوان يواصل تدعيماته استعدادا للممتاز

واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان بالتنسيق مع سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق، تدعيماته القوية استعدادا للموسم الجديد بالدورى المصرى الممتاز .
ونجح مسئولو أسوان من إتمام التعاقد مع اللاعب محمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة- والذي لعب سابق لناديي سموحة وطلائع الجيش- لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالممتاز .
كما نجحت لجنة الكرة بنادي أسوان من إتمام التعاقد مع جون افيري لاعب ومهاجم منتخب كينيا الدولي تعاقد لمدة موسمين، قبل أن يقوم الظهير الأيسر عمرو الحلوانى ،مدافع حرس الحدود السابق ،بالتوقيع لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكان نادي أسوان تعاقد مع كلا من: محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة -أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط ، عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة ،وعمر الداحى لاعب وسط المهاجم اليمنى، والمهاجم النيجرى ألكو محمد باله، والمدافع محمود شبانة مدافع فريق مصر .
وأكد سامى الشيشينى، المدير الفني لفريق أسوان أنه يسعى للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الاستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.
وكان مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان قد أعلنوا عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.
وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: كابتن/ سامى الشيشينى مدرب عام: كابتن/ أمير عبد العزيز مدرب: كابتن / أحمد مصطفى بيبو مدرب: كابتن / أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: كابتن / أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور / محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: كابتن / وليد عبد الغفار مدلك: كابتن / محمد عبد الموجود مدلك: كابتن / محمد رجب مدير إدارى: كابتن / مصطفى الشرقاوى إدارى: كابتن/ محمود سمكة إدارى: كابتن/ فاروق زياد .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.