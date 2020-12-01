4 علامات تنذرك بضرورة تغيير إطار السيارة

تعتبر الإطارات من اهم الأجزاء المتحكمة في المنظومة الحركية للسيارة ، فهي بمثابة نقطة الانطلاق الأولى وفي حالة إهمالها فسيترتب عنه الكثير من الأضرار، فربما يعرض حياتك للخطر وتكليفك الكثير من الأموال.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 4 علامات تدل على حالة تلف إطار السيارة





1- لحامات الإطار





مع كثرة تعرض اطار سيارتك الى العديد من عمليات الإصلاح ، فهناك احتمالية كبيرة لحدوث بالحامات القديمة، وينتج عن ذلك تسرب للهواء المستمر، وقد تلجأ بشكل دوري الى تزويد هواء الإطارات .





2- تلف الإطار





مع كثرة الاستخدام وقطع عدد كبير من الكيلومترات ، تتعرض الإطارات الى تأكل كبير للمنقوشات البارزة بجسم الاطار ، وهي المسؤولة عن احكام حركة التوقف ، وعند محو هذه النقوش فيصبح امر التوقف خطير للغاية خاصة على الطرق المبتلة ، وينصح باستبدالها على وجه السرعة خاصة مع حلول فضل الشتاء ، نظرا لطبيعته الجوية و حالات هطول الامطار.





3- فقاعات الاطار





قد يتعرض اطار سيارتك الى فقاعات هوائية ، فهي ناتجة عن اصطدام السيارة بأحد الأرصفة عن اصطفافها ، او ربما يكون الامر متعلق بالحالة العامة للجنط المعدني المستخدم ، و في حالة ظهور تلك الفقاعات فعليك باستبدال اطار السيارة فورا و علاج الامر سريعا .





4- ميول الاطار



