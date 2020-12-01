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سيارات

4 علامات تنذرك بضرورة تغيير إطار السيارة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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صبرى طلبه
تعتبر الإطارات من اهم الأجزاء المتحكمة في المنظومة الحركية للسيارة ، فهي بمثابة نقطة الانطلاق الأولى وفي حالة إهمالها فسيترتب عنه الكثير من الأضرار، فربما يعرض حياتك للخطر وتكليفك الكثير من الأموال.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 4 علامات تدل على حالة تلف إطار السيارة.

1- لحامات الإطار 

مع كثرة تعرض اطار سيارتك الى العديد من عمليات الإصلاح ، فهناك احتمالية كبيرة لحدوث بالحامات القديمة، وينتج عن ذلك تسرب للهواء المستمر، وقد تلجأ بشكل دوري الى تزويد هواء الإطارات .

2- تلف الإطار 

مع كثرة الاستخدام وقطع عدد كبير من الكيلومترات ، تتعرض الإطارات الى تأكل كبير للمنقوشات البارزة بجسم الاطار ، وهي المسؤولة عن احكام حركة التوقف ، وعند محو هذه النقوش فيصبح امر التوقف خطير للغاية خاصة على الطرق المبتلة ، وينصح باستبدالها على وجه السرعة خاصة مع حلول فضل الشتاء ، نظرا لطبيعته الجوية و حالات هطول الامطار.

3- فقاعات الاطار 

قد يتعرض اطار سيارتك الى فقاعات هوائية ، فهي ناتجة عن اصطدام السيارة بأحد الأرصفة عن اصطفافها ، او ربما يكون الامر متعلق بالحالة العامة للجنط المعدني المستخدم ، و في حالة ظهور تلك الفقاعات فعليك باستبدال اطار السيارة فورا و علاج الامر سريعا .

4- ميول الاطار

قد نلاحظ هذه النقطة خاصة عن السير ، وربما يكون الامر متعلق بضبط زوايا السيارة ، ولكن في حالة استواء الزوايا فنبحث عن النقطة الثانية وهي ميول الإطارات ، ومن الضروري الكشف عليها وتغيرها لتجنب امور كارثية ، قد تؤثر على حياتك او على الحالة العامة للسيارة.
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