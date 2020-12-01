في عيد ميلاده.. تعرف على أمنية الفنان رامز أمير

يوافق اليوم 1 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان رامز أمير ، الذي بدأ مشواره الفني عام 2004؛ من خلال مشاركته في مسلسل "شرف فتح الباب" مع الفنان يحيي الفخراني.





وكشف رامز امير في لقاء تلفزيوني له منذ فترة قصيرة عن أمنيته التي كان يحلم بها وحققها بالفعل خلال هذا العام قائلا:" أنا سعيد لمشاركتي في فيلم حملة فرعون لأني كنت أتمنى أن أقدم هذه النوعية من أفلام الأكشن، وكنت أتمرن كثيرا حتى أتمكن من لعب الدور بـ إتقان".





وتعاقد رامز مؤخرا على بطولة فيلم جديد ينتمى إلى نوعية أفلام الأكشن ولم يعلن عن أى تفاصيل بشأنه.





يذكر أن الفنان رامز أمير يشارك فى فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



