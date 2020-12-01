المرأة الحديدية.. عايدة ماضي رئيس مدينة دسوق نموذج متميز للقيادات التنفيذية في كفر الشيخ.. صور

يوم تلو الآخر، تثبت المرأة المصرية جدارتها، واستحقاقها لتولي المناصب القيادية، على كافة الأصعدة، ومن القيادات التنفيذية المتميزة في محافظة كفر الشيخ، المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أكبر مراكز المحافظة، والتي تستحق عن جدارة أن تكون في منصب أكبر لخبراتها وتميزها في العمل بالإدارة المحلية، وتواجدها الميداني في الشارع واتخاذ قرارات حاسمة بمنتهى الحزم والصرامة، حتى أطلق عليها البعض "المرأة الحديدية".





من الهندسة إلى التنمية المحلية





المهندسة عايدة ماضي، كانت متفوقة علميًا، خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، والتحقت بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وتخرجت في شعبة الهندسة المدنية عام 1990م، وبدأت عملها في مديرية الإسكان بمحافظة البحيرة، حتى وصلت إلى المدير التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة رشيد على مدار 3 سنوات، و تقدمت عقب ذلك لمسابقة رؤساء المراكز والمدن الخاصة بوزارة التنمية المحلية، وعُينت بقرار وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيسًا لمركز ومدينة الحامول.





استطاعت أن تثبت جدارتها في العمل بوزارة الحكم المحلي منذ أن تولت منصب رئيس مركز ومدينة الحامول، خلال فترة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الذى كان داعمًا لها ومشيدًا بأدائها المتميز بين رؤساء المراكز والمدن، ولعل من أبرز إيجابياتها تواجدها المستمر في الشارع وسط التنفيذيين من مسئولي الإزالات والإشغالات ورؤساء القرى ونواب رئيس المدن ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها أولًا بأول.

متواجدة في الشارع بصفة مستمرة





واستبشر أهالي الحامول بالمهندسة عايدة ماضي، خيرًا، في بداية فترة توليها مهام رئاسة المركز والمدينة، وذلك عقب قيامها بقيادة "لودر" بنفسها لإصلاح أحد شوارع إحدى قرى الحامول، فضلًا عن تواجدها بصفة دائمة ومستمرة بين المواطنين؛ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك هو نهجها – أيضًا- عندما تولت مهام منصب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ومدينة مطوبس عقب ذلك.





وسط عمال النظافة ليلًا لمتابعة كسح مياه الأمطار





وتشغل المهندسة عايدة ماضي – حاليًا – منصب رئيس مركزومدينة دسوق، وتتواجد في الشارع بصفة مستمرة، ولعل موجه التقلبات الجوية الأخيرة، وهطول الأمطار الغزيرة على كفر الشيخ، خير شاهد على كفاءتها وإخلاصها وتفانيها في العمل، وذلك بأن تواجدت مع عمال النظافة في الشارع مرتدية الكمامة؛ لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع منذ الصباح وحتى المساء، ولم تكتفِ بتوجيه التعليمات من مكتبها مثل بعض المسئولين.





نالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تكريمًا من فرع المجلس القومي للمرأة، وكرمتها الدكتورة هدى الطنباري، مقررة الفرع السابقة، وعضو مجلس النواب الحالي – آنذاك – لتميزها في عملها كنموذج مشرف للمرأة المصرية، والقيادية التنفيذية، ضمن حفل لتكريم عدد من القيادات النسائية المتميزة لتحفيزهن وتشجيعهن على مواصلة النجاح والتميز في عملهن لصالح خدمة الوطن، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية.





تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين هدفي





ومن جانبها، أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركزومدينة دسوق، خلال تصريحات إعلامية سابقة، على تطبيق القانون على الجميع، فالكل متساوون أمام القانون لا فرق بين أحد وآخر، مشيرة إلى أن العمل الجماعي والإخلاص في العمل والاستماع إلى المواطنين وحل مشاكلهم هو نهجها في العمل التنفيذي وأن تحقيق الصالح العام هو الهدف الأسمى في العمل.



