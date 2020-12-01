اغسل سيارتك بنفسك .. وتجنب أوقات الانتظار

يرغب العديد من قائدي السيارات في الحصول على مظهر متألق دائما للهيكل الخارجي و أيضًا لمقصورة القيادة الداخلية، ولكن عند ذهابك إلى أحد محطات العناية بالسيارة فربما تتعرض الى ساعات انتظار كبيرة تهدر لك الكثير من الوقت، والحل لهذه المشكلة بين يدك.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة كيفية غسيل سيارتك بنفسك .





1- من الممكن إتمام هذه العملية بنجاح عبر استخدام " المكنسة الكهربائية "، عن طريق الأجزاء الخاصة بها تمكنك من الوصول الى الزوايا والاركان داخل السيارة .





2- ثم بعد ذلك تنظيف كل من اللوحات والدواسات، والمقاعد، وخلال هذه المرحلة من التنظيف لابد أن يتبع التعليمات الخاصة للتنظيف اما للمقاعد القماشية أو المقاعد الجلدية.





3- في مرحلة تنظيف السيارة من الخارج فمن المهم توخي الحذر جيدًا حتى لا تؤثر الطرق الخاطئة في التنظيف على السيارة وعلى الدهان الخاص بها.





4- عند غسل السيارة من الخارج لابد أن تتوخى الحظر أثناء حرارة الجو المرتفعة، حيث من الممكن أن يؤثر سلبًا على دهان السيارة ولونها، ويتسبب في إحداث التلف والتشققات.





5- ابتعد تمامًا عن استخدام المواد الكيميائية لتنظيف الجسم الخارجي للسيارة، حيث إن تلك المواد تؤثر سلبًا على دهان السيارة، فهي من الممكن أن تحتوي على الأحماض المجمعة والتي تعمل على التخلص من الدهون، وبالتالي فهي تدمر دهان السيارة، ومن الأفضل استخدام الشامبو الخاص بتنظيف السيارة لتفادي الضرر.





6- الابتعاد عن المياه المالحة التي تباع في محلات النظافة لأنها مع الاستخدام تسبب في بقع كبيرة على الجسم الخارجي للسيارة وتكوين البقع البيضاء .



