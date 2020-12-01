افتتاح مركز جديد لتقديم الخدمات التموينية بمركز أرمنت بالأقصر

افتتح السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر عماد أبو العزايم، نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مركزا جديدا لتقديم الخدمات التموينية لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت.





ويتضمن المركز - الذي تم افتتاحه بحضور وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار - 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين، وتم تخصيص شبابيك لكبار السن وأصحاب الهمم، وتبلغ مساحته حوالي 135 مترا مربعا، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية.



