القاهرة السينمائي: 4 أفلام للاحتفاء بمئوية فيليني

يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما العالمية.





ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 4 نسخ مرممة لأشهر 4 أفلام في مسيرته، كما ينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي "أرواح فيليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيليني الخالدة.





فيليني مخرج وكاتب سيناريو إيطالي، مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.





تأثر فيليني منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا في عام 1943 وظلا معًا حتى وفاته في 31 أكتوبر 1993 بروما إثر أزمة قلبية.





وفي السطور التالية نرصد لك الأفلام المعروضة للإحتفاء بمئوية فيليني في مهرجان القاهرة السينمائي:





أرواح جولييت





روائي، إيطالي فرنسي، مدته 137 دقيقة، 1965





تعيش جولييت في منزل جميل على المحيط. تفوقها أخواتها، وخاصة أمها، جمالا. إنها امرأة روحية، ساذجة، تؤمن بالخرافات. تزور عرافا فيخبرها أنها يجب أن تندرج في تجارة الجنس من أجل أن تكون سعيدة. بعد وقت قصير تلتقى بجارتها غريبة الأطوار والمثيرة، سوزي، التي على ما يبدو تعمل عاهرة للطبقات الراقية، وتشجع جولييت على الانخراط في تجارة الجنس، مما يجعلها تشعر بالذنب.





الحياة حلوة

روائي، إيطالي فرنسي، مدته 174 دقيقة، 1960





تدور الأحداث في روما بين عامي 1959 و1960. مارتشيلو روبيني كاتب وصحفي بإحدى مجلات المشاهير تنطوي وظيفته على ملاحقة المشاهير في حالات حرجة يميل إلى الاقتران بالأشخاص الذين يلاحقهم، خاصة وإن كن نساء جميلات اثنين منهن تعترضان طريقه، إحداهما مادالينا، مصففة شعر، والأخرى سيلفيا، نجمة سويدية. يقيم علاقة غرامية معهما على الرغم من كونه مخطوبا لإيما رغم إسرافه وأسلوب حياته المبهج، يتساءل مارتشيلو عما إذا كان من الأفضل أن يعيش حياة أبسط.









ثمانية ونصف

روائي، إيطالي فرنسي، مدته 139 دقيقة، 1963

تدور الأحداث حول جيدو، هو مخرج سينمائي يحاول الاسترخاء بعد تحقيق آخر أفلامه الذي حقق نجاحا كبيرا وبرغم ذلك، لا يستطيع الحصول على لحظة سلام في وجود الأشخاص الذين عملوا معه في الماضي ويبحثون باستمرار عن المزيد من الأعمال. يصارع خياله، لكنه غير قادر على التوصل إلى فكرة جديدة. أثناء التفكير، يبدأ في تذكر الأحداث الكبرى في حياته، وجميع النساء اللاتي أحبهن وتركهن.

أرواح فيليني



