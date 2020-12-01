ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها.. وتوجه رسالة لمتابعيها

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها بمجموعة من الصور الجديده لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام..





وظهرت ميريهان حسين بالصور بجوار بوكيه ورد وعلقت عليها "يا جماعة انا لازم اخبركم هذه القصة انا كل شيء بقوله عم بحسه".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرا.





المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.





وشاركت ميريهان حسين كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.





وشاركت ميريهان ان حسين فى مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.





تدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.









كما شاركت أيضا ميريهان حسين فى بطولة مسلسل " ايوب " بطولة الفنان مصطفى شعبان و محمد لطفى و دياب و الفنانة أيتن عامر و هنا الزاهد و سلوى عثمان .



