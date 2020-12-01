اختطاف 4 بحارة بينهم روسي على يد قراصنة في خليج غينيا

أعلنت السفارة الروسية لدى جمهوريتي بنين وتوجو، أن أربعة بحارة- أحدهم مواطن روسي- اُختطفوا على يد قراصنة من على متن سفينة قبالة خليج غينيا.





وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن ناقلة تعرضت، مساء أمس الأحد، لهجوم قراصنة على مسافة 75 ميلا بحريا من ميناء لومي بجمهورية توجو، مضيفة أن الجناة خطفوا أفراد الطاقم الأربعة، بمن فيهم مواطن روسي، وأن السفارة "تتابع تطور الأوضاع".





وفي وقت سابق، أفاد موقع "النشرة البحرية" (Maritime bulletin) الإخباري بأن قراصنة هاجموا سفينة AGISILAOS الخاصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، والتي كانت تبحر تحت علم جزر مارشال، مشيرا إلى أن البحارة المخطوفين من جنسيات روسية ورومانية وفلبينية.