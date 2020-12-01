مصرع ربة منزل بطلق ناري في الوجه على يد زوجها بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى، بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إيمان. ع. ا"، 26 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى.





وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "نادية. ص. ن"، 56 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، اتهمت زوج نجلتها "هشام. ش. ع"، 30 عامًا، سائق، ويُقيم بذات الناحية بالتعدي على نجلتها، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لوفاتها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للخلافات الزوجية.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.