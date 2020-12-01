مصرع شاب بعد اصطدام دراجته البخارية بـ شجرة في سوهاج

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام دراجته البخارية بشجرة على طريق أولاد عليو، بمركز البلينا بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ا. ا"، 24 عامًا، عامل، ويُقيم بناحية أولاد عليو، بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء حادث دراجة بخارية.





وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "حسن. ا. ا"، 46 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه المذكور دراجته البخارية بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشجرة على جانب الطريق؛ ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



