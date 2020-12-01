دوري القسم الثاني .. طهطا يتعاقد مع المهاجم الغاني فالكو

نجح مسئولو التعاقدات بنادى طهطا في التعاقد مع المهاجم الغاني فالكاو هداف فريق دمياط وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية .





وجاء توقيع عقود انضمام اللاعب الغاني للفريق الطهطاوي في حضور مسؤولو التعاقدات و تامر سمارة وكيل اللاعب.





وكان فريق طهطا لعب الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد أمام فريق مركز شباب سمسطا وخسر المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .





ويستعد فريق طهطا لمواجهة منافسه شبان المسلمين قنا في الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني غدا الأربعاء .





ويلعب اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بمجموعة القاهرة كلا من :