دوري القسم الثاني .. طهطا يتعاقد مع المهاجم الغاني فالكو

نجح مسئولو التعاقدات بنادى طهطا في التعاقد مع المهاجم الغاني فالكاو هداف فريق دمياط وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وجاء توقيع عقود انضمام اللاعب الغاني للفريق الطهطاوي في حضور مسؤولو التعاقدات وتامر سمارة وكيل اللاعب.
وكان فريق طهطا لعب الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد أمام فريق مركز شباب سمسطا وخسر المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .
ويستعد فريق طهطا لمواجهة منافسه شبان المسلمين قنا في الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني غدا الأربعاء .
ويلعب اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بمجموعة القاهرة كلا من :
طنطا VS الترسانة
القناة VS الداخلية
بورتو السويس VS نادي زد
النجوم VS منتخب السويس
السكة الحديد VS بتروجيت
كوكاكولا VS المريخ
وتأجلت للخميس مباراتين
النصر VS جمهورية شبين
سرس الليان VS الزرقا
علي ان تبدأ مجموعة الصعيد مواجهات الجولة الثانية من مسابقة دورى القسم الثاني غدا في تمام الساعة الثانية والنصف .
مواجهات طهطا :
الجولة الثانية:
طهطا × شبان قنا
الجولة الثالثة:
المنيا × طهطا
الجولة الرابعة:
طهطا × أسمنت أسيوط
الجولة الخامسة:
طهطا × قنا
الجولة السادسة:
بني سويف × طهطا
الجولة السابعة:
طهطا × الفيوم
الجولة الثامنة:
الإعلاميين × طهطا
الجولة التاسعة:
طهطا × ديروط
الجولة العاشرة:
كيما أسوان × طهطا
الجولة الحادية عشر:
طهطا × بترول أسيوط
الجولة الثانية عشر:
سوهاج × طهطا
الجولة الثالثة عشر:
طهطا × تليفونات بني سويف
الجولة الرابعة عشر:
الألومنيوم × طهطا
الجولة الخامسة عشر:
طهطا × الشرقية للدخان
وأنهي فريق طهطا الموسم الماضي بالمركز الأخير بجدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .