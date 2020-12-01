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فن

في ذكرى وفاة والد هالة فاخر.. صورة نادرة تجمعه بابنته

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
الفنان فاخر فاخر
الفنان فاخر فاخر
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شروق حمدى
تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان الراحل فاخر فاخر، والذي قدم العديد من الأفلام والمسرحيات فى تاريخ السينما المصرية  وعلى الرغم من عدم تقديمه لدور البطولة إلا أنه استطاع من خلال أدوار ثانوية أن يترك بصمة مميزة فى أعماله الفنية 

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنان فاخر فاخر فى ذكرى وفاته ..

1-ولد فاخر محمد فاخر  الشهير بـ "فاخر فاخر" فى  قرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى 3 مارس 1912، وهو والد الفنانة "هالة فاخر

2- كان نجمًا سينمائيًا ومسرحيا وقام بتجسيد دور وكيل النيابة و أدوار الشر وأدوار الطيبة  فى أعماله الفنية .

3- شارك فى الأعمال السينمائية بـ 69  فيلمًا، من أبرزها " صلاح الدين الأيوبي " ،" الخطايا " ، " سلامة " ،" أولاد الفقراء "  ،" هارب من السجن " ،" السيد البدوي " ،" رصيف نمرة 5 " ،" اللص والكلاب " ، " رسالة من امرأة مجهولة "  ،" من غير ميعاد " ،" عنتر بن شداد " ،" شاطئ الحب " ،"الهوا ما لوش دوا " ،"اليتيمتان "

 4- شارك فى العديد من الأعمال مسرحيات ، " شجرة الدر " ،" غرام لص " ، " في بيتنا رجل " ،" المحروسة " ،" السلطان الحائر " ،" اللعب بالنار " .

5- قالت ابنته الفنانة الكبيرة هالة فاخر، في برنامج خط أحمر، إن علاقتها بوالدها كانت علاقة الصداقة وكان يخاف عليها، وكان أكثر ما يهمه هو الدراسة والنجاح.

6- وصفته الفنانة هالة فاخر بالأب الحنون، الذي يحاول تعويض أسرته بسبب ابتعاده عنهم، وكان يوجه لهم النصائح بشكل غير مباشر، وكان شخصية طيبة للغاية.

7- بدأ حياته الفنية بعد أن اكتشفه الفنان "أحمد علام " الذى دفع به للعمل فى  "مسرح رمسيس "

8- توفى في 1 ديسمبر 1962 بسبب ذبحة صدرية، ولم يشاهد آخر 3 أعمال من الـ12 عملا، وهي: شفيقة القبطية مع الفنانة هند رستم الذي عرض عام 1963، وفيلم ألف ليلة وليلة مع الفنانة ليلى فوزي الذي عرض عام 1964، وفيلم المماليك مع الفنان عمر الشريف، وتم عرضه في عام 1965.
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