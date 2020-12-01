رد فعل الجماهير حول رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد خسارة أفريقيا.. فيديو

لا شك أن بعد هزيمة الزمالك الاخيرة وخسارته للقب البطولة الافريقية اأمام غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة كبيرة تليق باسم الكرة المصرية جعل الكثير من الجماهير يشعرون بخيبة امل كبيرة خاصة انها المرة الثانية التي يخسر فيها الزمالك البطولة منذ عام 2016 عندما خسر اللقب لصالح نادي صن داونز الجنوب افريقي.





مما جعل الان الكثير من مشجعي القلعة البيضاء يتسائلون حول مصير بقاء المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من عدمه خاصة بعد قرار حل مجلس ادارة نادي الزمالك وغموض مصير المدير الفني مع الفريق.





ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول تايدهم قرار رحيل باتشيكو ام لا وهو الامر الوارد حدوثه خلال الايام القادمة.





حيث قال أحمد جمال أحد الجماهير: لا اؤيد هذا القرار بسبب ان باتشيكو لم يخطئ في اي شئ ولكن لم يكن هناك توفيق للزمالك في المباراة.





واضاف عماد صلاح: لا اؤيد بسبب ان الزمالك قام بكل شئ في الكرة خلال اللقاء ولكن في النهاية استطاع الاهلي ان يفوز بالمباراة.





واكد عمر محمد ان : منذ عودة باتشيكو مرة اخري للزمالك وهو يقوم بافضل القرارات للفريق وتغير معه الاداء اللي الافضل كثيرا ولا ارجح علي الاطلاق فكرة رحيلة بل علي العكس تماما يجب ان يبقي لكي يقوم ببناء فريق قوي قادر علي المنافسة علي جميع البطولات الموسم القادم.





وصرح شريف عادل بان: باتشيكو قام بادارة مباراة القمة الأخيرة على اكمل وجه ولم يكن ينقصه شئ سوي التوفيق ولا اري انه يجب عليه الرحيل مطلقا خلال الفترة الحالية.





ويقول خالد بدر: قدم نادي الزمالك مباراة كبيرة أمام الأهلي في مباراتهم الأخيرة في نهائي دروي الأبطال وباتشيكو يقدم اداء ممتاز مع الفريق وخاصة أنه يقوم بنفس طريقة اللعب التي كان يقوم بها المدير الفني السابق كارتيرون وهي اللعب علي الهجمة المرتدة وينجح الفريق في استغلال معظم الهجمات المرتدة اللتي يقوم بها ويترجمها الي اهداف.





وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.