أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ أكتوبر وأبرز مشاكل التجار..فيديو

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل ملحوظ فى سوق الجملة بأكتوبر والأسواق الأخرى وتشهد هذه الفترة انخفاضا ملحوظا فى كل السلع الغذائية مع قلة حركة البيع والشراء المعتادة على الرغم من أنها مواد غذائية أساسية فى كل بيت وبالرغم من الانخفاض الكبير عن السنوات الماضية وهذا ما أكده كل التجار فى الأسواق المصرية وشهدت الأسواق ركودا كبيرا اشتكى منه معظم التجار.





رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة بأكتوبر والمشاكل التى يواجهها التجار.





يقول أحمد صلاح أحد التجار سعر الطماطم من ٥ جنيهات إلى ١٠ جنيهات والباذنجان الرومى ١.٥٠ جنيه و العروس ٢ جنيه.





الكوسة تتراوح بين ٥ إلى ٦وجنيهات و الفاصوليا ٣ جنيهات والبصل يتراوح بين ٤ إلى ٤.٥٠ جنيهات و الخيار ٤ جنيهات و الليمون ٤ جنيهات.





يؤكد سالم على أحد التجار بسوق الجملة ان سعر الرمان يتراوح بين ٣ الى ٥ جنيهات و الكنتالوب يتراوح من ٣ الى ٥ جنيهات و الكلابنتينا العرايشى من ٤.٥٠ إلى ٥ جنيهات.





برتقال بسرة يتراوح بين ٤ الى ٥ جنيهات و البلح السيناوى ٤ جنيهات و التفاح يبدا من ١١ الى ١٨ جنيها و القشطة تتراوح بين ٥٠ الى ٦٠ جنيها و الجوافة من ٣ الى ٦ جنيهات و اليوسفى البلدى يتراوح من ٣ الى ٤ جنيهات.





و اكد كل التجار ان تلك الاسعار الاقل بالنسبة الى اسعار الخضروات والفاكهة بسبب سوء الأحوال و ضعفها عن فترة ما قبل الكورونا و على الرغم من أن الأسعار تشاهد انخفاض ملحوظ عن السنوات الماضية إلا ان حركة البيع و الشراء تعتبر معدومة فيشهد السوق ركود كبير كم ان انتشار الاسواق الاخرى يؤدى الى ضعف الحركه بسوق الجملة.





واشتكى كل التجار من عدم تجميع التجار الآخرين من الاسواق المجاورة فسوق واحد لتنشيط البيع فيعد سوق الجملة باكتوبر من اكبر الاسواق فى مصر و اهمها لاحتوائها على كل ما يحتاجه المواطنين من خضروات و فاكهة.