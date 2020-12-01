حدث ليلًا.. إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة اغتيال فخري زادة.. وزير الصحة الأسبق: مصر دخلت الموجة الثانية ونشهد زيادة في الحالات

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





مايك بنس يكشف موعد طرح لقاح كورونا كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، عن موعد توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.





"الصحة العالمية": انخفاض عالمي في إصابات كورونا الأسبوع الماضي قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأمل في القضاء على وباء كورونا موجود، خاصة توارد الأخبار بشأن اللقاحات، مشيرا إلى أن الجائحة لن تدوم وستنتهي ولكن الجميع مسؤولون عن القضاء عليها.





كندا تمدد قيود السفر الدولي بسبب جائحة كورونا أعلنت الحكومة الكندية، مد قيود السفر الدولي والقواعد التي تهدف إلى حد انتشار جائحة كوفيد-19 حتى 21 يناير 2021.





ثورة من الجيش الأبيض الأمريكي بسبب فيديو على تيك توك أعلن مستشفى في ولاية أوريجون الأمريكية، وقف ممرضة عن العمل بسبب فيديو على تطبيق تيك توك.





ردا على "سيشن سقارة".. رواد موقع التواصل الاجتماعي يدعمون السياحة بالأهرامات ردَّ عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على جلسة التصوير المثيرة للجدل في سقارة، والتي اعتبرها البعض، تشويها للحضارة المصرية، وإهانة للتاريخ الفرعوني.





الشناوي يتصدر تويتر بعد ظهوره مع منى الشاذلي دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشناوي بعد ظهوره مع مني الشاذلي بعد التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.





6 غرز في رأس محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ووست هام تعرض المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





هل الموساد الإسرائيلي قتل العالم الإيراني محسن زادة؟ ذكر ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي، أن المخابرات الإسرائيلية "الموساد" هي التي تقف خلف حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.















