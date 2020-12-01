الصحف الإماراتية.. السعودية تعلن موعد رفع قيود السفر.. تركيا تنسحب من المتوسط.. استقالة مستشار ترامب

الصحف الإماراتية:

السعودية تعلن موعد رفع القيود عن السفر

تركيا تنسحب من المتوسط خوفا من قادة الأوروبي

استقالة مستشار ترامب من منصبه











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربيًا في المؤشر والتقرير الرابع لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي، مستفيدة من حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل، في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدمًا ملموسًا في جميع مؤشرات بيئة الأعمال.











ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 حالة وفاة.









ومن السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. سيكون بدءًا من تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.









وفي الجزائر، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون سيغادر المستشفى في ألمانيا، وسيعود إلى الوطن خلال الأيام القادمة.









فيما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا أمس من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة.









ومن ليبيا، دخل الصراع في ليبيا بين محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وبينهما رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مرحلة غير مسبوقة من الاتهامات المتبادلة بالفساد، ومن التجييش الإعلامي، وتوسيع دائرة المواجهة، لتطغى على بقية الأحداث التي تشهدها ليبيا، بما في ذلك مسارات الحل السياسي، ما يشير إلى حجم مستوى الخلافات التي تضرب أعمدة الحكم بشقيه، السياسي والاقتصادي، في العاصمة طرابلس.









وفي المتوسط، تواصل تركيا ألاعيبها شرقي البحر الأبيض المتوسط، حيث سحبت سفينة تنقيب إلى ميناء أنطاليا التركي قبيل أسبوع من القمة الأوروبية المخصصة للنظر في عقوبات ضد أنقرة، ولا يمكن لهذه السياسات أن تنطلي على القادة الأوروبيين المصممين على وضع حد لاستفزازات أنقرة.









ودوليا، صادقت أريزونا وويسكونسن رسميًا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولايتين المتأرجحتين، في دعامة جديدة للانتصار الذي حققه على المستوى الوطني المرشح الديموقراطي على منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، قال صندوق الثروة السيادي في تركيا، إنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لجهاز قطر للاستثمار، مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقّعه الجانبان الأسبوع الماضي.









ومن السودان، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الترتيبات المتصلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة، فيما نفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أي اتجاه لحل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال من النظام البائد، وتمسك بدعم اللجنة ورفدها حتى تحقق أهدافها، ووصفها بأنها أهم إنجازات الثورة.









وفي صحيفة "الاتحاد"، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.









