مجانية وتشمل جميع التخصصات.. قافلة طبية بالطود غرب الأقصر "صور"

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته الدكتور عمرو سليم، مدير الإدارة الصحية بالطود، فعاليات القافلة الطبية لجميع التخصصات بالوحدة الصحية بنجع الوحدة بقرية الطود غرب، حيث تم الكشف على عشرات المرضى بالقافلة من أهالي نجع الوحدة والنجوع المجاورة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأوضح الدكتور عمرو سليم، مدير الإدارة الصحية بالطود، في بيان، الثلاثاء، أن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية بالمجان، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية من تحاليل طبية وأشعة وكذلك صرف الأدوية من صيدلية الوحدة، مؤكدًا أنها قامت بالكشف على أكبر قدر من المرضى من الأطفال والنساء والرجال وخاصة كبار السن، مضيفََا أن القافلة شملت جميع التخصصات من باطنة وجلدية وانف واذن وحنجرة وعظام وأسنان وأطفال ونساء وتوليد وعلاج وتحاليل طبيه وجراحه عامة.





وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يوجد تعاون مشترك بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والإدارات التنفيذية الأخرى بالطود، وذلك في سبيل تقديم أعلى خدمة متميزة للمواطنين بنجوع وقرى ومدينة الطود، متمنيا أن تجوب مثل هذه القوافل باستمرار باقي النجوع والقري بالمركز لخدمة جميع المواطنين بالمركز.