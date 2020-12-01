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داليا أيمن: مواعيد غلق المحال التجارية ستنظم وقتنا أكثر..فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
داليا أيمن
داليا أيمن
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آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن  بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهى اليوم سيكون بمثابة نقطة نظام يجب علينا التعود عليها، لأنه سيصبح من غير المسموح لنا الخروج طوال الوقت فى الشارع ولكن قرارات الحكومة التى ستطبق اليوم ستوفر لنا الأوقات للمكوث فى المنزل وتنظيم وقتنا فى الاستيقاظ والنوم مبكرًا.


وأضافت داليا أيمن، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الشارع سيكون خالى تمامًا بعد الساعة 12 مساءًا، وفقًا للقرارات الجديدة حيث ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفًا" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفًا" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".


وتابعت أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .


وتبدأ المحافظات اليوم، الثلاثاء، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.
 
وفور إصدار القرار، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات المصرية .

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