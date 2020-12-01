دعوة لتوعية الناس بمخاطر توزيع الكمامات فى الشوارع .. شاهد

قال أحمد تيتو ، موظف بمحافظة مطروح ، إنه تقدم مع مجموعة من الشباب بالمحافظة فى تقديم مبادرة للتوعية ضد فيروس كورونا ، منوهًا إلى أن الحملة مكونة تقريبًا من 15 شابا يسعى للحفاظ على صحة أبناء محافظة مطروح .
وأضاف أحمد تيتو ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى إم سى ، أنه بعد الانتهاء من الموجة الأولى لفيروس كورونا كانت المدينة خالية تماما من فيروس كورونا .
وأشار موظف بمحافظة مطروح ، بدأنا نواجه الموجة الثانية للفيروس و نرى أصدقاء وأقارب وجيران تصل إليهم العدوى، مما أثار الخوف والقلق بنفوسنا وجعلنا نفكر لإيجاد حل يساعد معنا على توعية الناس .
وتابع موظف بمحافظة مطروح ، أن أطباء المدينة تجمعوا سويًا للتفكير فى حل يحمي أهالينا حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح يقضي على هذا الفيروس ، موضحًا أن الكمامة هو الأول للوقاية منها ، وبدأنا ننشر شعار " الكمامة هى الحل " .
وأكد موظف بمحافظة مطروح ، أننا قمنا بالتوعية من خلال الفيس بوك يخص مدينة الحماد ، وتلقينا تفاعل كبير جدًا من قبل أبناء المدينة ، ومن بعدها بدأنا بنشر فيديوهات خاصة بشخصيات عامة ومحبوبة بالمدينة منهم الرياضيين والمسؤولين ، ومن بعدها بدأنا بتوزيع الكمامات على أهل المدينة فى الشارع لتقوية هدفنا أمام هذا الفيروس والتخلص منه .
وفى سياق أخر ، أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير استديوهات إذاعة مطروح الإقليمية، وعدد من المدارس في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
ومن جانبه شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد .
وأضاف جاب الله أنه تم تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة علي التمركزات الثابتة شرقا وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة .
وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بعمارات الزيتون بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح.