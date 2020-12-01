دعوة لتوعية الناس بمخاطر توزيع الكمامات فى الشوارع .. شاهد

قال أحمد تيتو ، موظف بمحافظة مطروح ، إنه تقدم مع مجموعة من الشباب بالمحافظة فى تقديم مبادرة للتوعية ضد فيروس كورونا ، منوهًا إلى أن الحملة مكونة تقريبًا من 15 شابا يسعى للحفاظ على صحة أبناء محافظة مطروح .





وأضاف أحمد تيتو ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى إم سى ، أنه بعد الانتهاء من الموجة الأولى لفيروس كورونا كانت المدينة خالية تماما من فيروس كورونا .





وأشار موظف بمحافظة مطروح ، بدأنا نواجه الموجة الثانية للفيروس و نرى أصدقاء وأقارب وجيران تصل إليهم العدوى، مما أثار الخوف والقلق بنفوسنا وجعلنا نفكر لإيجاد حل يساعد معنا على توعية الناس .





وتابع موظف بمحافظة مطروح ، أن أطباء المدينة تجمعوا سويًا للتفكير فى حل يحمي أهالينا حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح يقضي على هذا الفيروس ، موضحًا أن الكمامة هو الأول للوقاية منها ، وبدأنا ننشر شعار " الكمامة هى الحل " .





وأكد موظف بمحافظة مطروح ، أننا قمنا بالتوعية من خلال الفيس بوك يخص مدينة الحماد ، وتلقينا تفاعل كبير جدًا من قبل أبناء المدينة ، ومن بعدها بدأنا بنشر فيديوهات خاصة بشخصيات عامة ومحبوبة بالمدينة منهم الرياضيين والمسؤولين ، ومن بعدها بدأنا بتوزيع الكمامات على أهل المدينة فى الشارع لتقوية هدفنا أمام هذا الفيروس والتخلص منه .



