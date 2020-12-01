البنك الأهلي الكويتي - مصر.. قصة نجاح متكاملة في خدمة الأفراد والشركات

يعتبر البنك الأهلي الكويتي - مصر، من المصارف ذات السمعة الطيبة والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في مصر.

ولمن لا يعرف اصل حكاية هذا البنك .. "صدى البلد" ترصدها في السطور القادمة:

تأسس البنك الأهلي الكويتي في عام 1967. و في عام 2015 استحوذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس - مصر كجزء من خطته للتوسع الإقليمي.

وقام البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بالتوسع في حجم اعماله حيث تمكن من تحقيق أداء متميز انعكس من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة في كافة المؤشرات المالية.







ويقدم البنك الأهلي الكويتي حاليا خدمات مصرفية متكاملة ومتنوعة لقطاع الأفراد والشركات عبر كافة الأسواق التي يعمل بها في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.





واعتمد البنك على تسهيل خدماته المصرفية من خلال تبسيط المعاملات والإجراءات المصرفية وتطوير علاقاته الوطيدة مع عملائه.



يقع المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي – مصر في القرية الذكية بمحافظة الجيزة وله تواجد في معظم محافظات مصر.



ويسعى البنك إلى توسيع نطاق تواجده الإقليمي وتقديم خدمات مصرفية حديثة ومبسطة للأفراد والشركات. وسيحظى هذا بدعم من عروض ومزايا في مجال خدمة العملاء والتي تشمل على سبيل المثال، سرعة الاستجابة للعملاء والخدمات الإلكترونية والتحديثات المبتكرة لبرامج تشغيل شبكة أجهزة الصراف الآلي التي ستشهد نموًا مستمرًا في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر ان البنك الأهلي الكويتي – مصر اعلن مؤخرا عن استمراره في تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي الأرباح ليتخطى 543 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 ممثلًا زيادة بنسبة قدرها 42 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.





جدير بالذكر أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك شهد تحسنًا ملحوظا ليصل إلى 987 مليون جنيه مصري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 39% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.





وعلى صعيد متصل، تمكن البنك من تحقيق ارتفاعا في إجمالي الأصول ليصل إلى 39.4 مليار جنيه مصري بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وهو ما يمثل نموًا بنسبة قدرها 11% مقارنة بنهاية عام 2019.