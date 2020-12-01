بعد فوزها على الثقافة.. النقل تتوج بدوري الوزارات الأول في خماسيات كرة القدم

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الإنتاج الحربي اللواء مهندس محمد أحمد مرسي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري بالقوات المسلحة وحسني غندر رئيس الإتحاد الرياضي العام مساء أمس تتويج فريق وزارة النقل بدوري الوزارات الأول في خماسيات كرة القدم ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " حيث تغلب فريق وزارة النقل في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد المركز الأوليمبي بالمعادي علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف





وعقب مراسم تسلم ميداليات المركز الأول لفريق وزارة النقل قدم الفريق مهندس كامل الوزير التهنئة للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق و كل العاملين في وزارة النقل مشيدا بالمشوار الناجح للفريق وتحقيقه الانتصارات المتتالية بدون هزيمة واحدة خلال أدوار البطولة ليتوج بطلا في المباراة النهائية مؤكدا على الاهتمام والدعم الكبير لكافة الأنشطة والفرق الرياضية التابعة لهيئات وشركات وزارة النقل إلى جانب

تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة النقل في مصر.