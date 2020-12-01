صحف الكويت: كوشنر يقود وفدا أمريكيا لزيارة السعودية.. إيران تعترف: اغتيال زاده معقد واحترافي.. زعيم كوريا الشمالية يتلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا

الكويت.. انخفاض قياسي في إصابات كورونا والشفاء بنسبة 96%

إنجاز تاريخي جديد في البورصة الكويتية

لبنان: تطورات أمنية على الحدود تحسبًا لرد إيران

«موديرنا» تطلب الترخيص للقاحها ضد «كورونا»

بايدن يسلّم اتصالات البيت الأبيض للنساء

إصابة رئيس وزراء كرواتيا بفيروس كورونا

الأمم المتحدة: كورونا ترفع الاحتياجات الإنسانية في 2021 إلى 35 مليار دولار









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "الجريدة" الضوء على تحقيق بورصة الكويت إنجازًا تاريخيًا جديدًا باستكمال عملية الإدراج في مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وعلى أثرها شهدت جلسة أمس (الاثنين) ضخ أكبر سيولة يومية منذ عام 2007، بقيمة 961 مليون دينار، على وقع التدفقات الأجنبية التي ضختها الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر MSCI. وبهذه المناسبة.





وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن دخول الكويت ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعد إنجازًا تاريخيًا، يندرج في إطار إنجازات لافتة، شهدها واقع سوق المال في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، التي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة.





وأفادت صحيفة "الوطن" بإعلان وزارة الصحة عن تسجيل 209 إصابات جديدة بمرض «كوفيد ـ 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 ألفا و635 حالة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة مضاعفات مرض «كوفيد ـ 19» ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 880 حالة.





وأكدت الوزارة شفاء 658 حالة من المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 137 ألفا و71 حالة وبنسبة 96%من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خطة عودة العمالة المنزلية اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر المقبل، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي المقررة.





وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن بدء العد التنازلي لدوام الطلاب في المدارس قد بدأ، مشيرة إلى أن دوام الطلبة سيبدأ فور أخذ اللقاح ومستبعدة ان يتم بدء السماح لهم بالدوام قبل ذلك.





وأضافت المصادر قائلة: "إن المجلس قرر الاستمرار في المرحلة الرابعة التي استكملت 3 أشهر وأسبوعا بعدما تم اعتماد الانتقال إليها في 18 أغسطس الماضي، مستبعدة أيضا أن يتم الانتقال منها إلى المرحلة الخامسة والتي تعني الانفتاح الكامل قبل وصول اللقاح".





وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أمس، الاثنين، إدانتها لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران.





وأكدت الوزارة في بيانها موقفها الثابت في رفض جميع أعمال العنف مهما كانت دوافعها ورفضها ايضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الجريدة" إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، يتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة التي تموج بالتوتر بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيوم السعودية ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.





وسيرافق كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركويتز وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر.





وأفادت صحيفة "القبس" بأنه وبناءً على طلب إسرائيلي وموافقة أمريكية، تبلغ الجانب اللبناني تأجيل الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، التي كانت مقررة الأربعاء. وقال مصدر أمني لبناني إن الوسطاء الأمريكيين هم من أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل، وأنهم سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين، مضيفًا أن سبب التأجيل هو رفض إسرائيل للمقترحات اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة المتوقعة في ظل مناخات أمنية وعسكرية متوترة في المنطقة. كما يربطها البعض بترتيبات المرحلة الانتقالية لتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى اتهام إيران جهاز «الموساد» الإسرائيلي ومنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة بتنفيذ عملية «معقدة» باستخدام أسلوب «جديد بالكامل» لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي شيع جثمانه امس في مراسم وصفت بأنها تليق بـ«كبار شهداء» البلاد.





وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني في مقابلات مصورة نشرها التليفزيون الرسمي ووكالة «فارس» للأنباء، على هامش مراسم تشييع فخري زاده، عن أن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك.





في سياق متصل، قالت صحيفة "القبس" إن إيران اعترفت بضعف أجهزتها الاستخبارية وعدم قدرتها على إحباط العملية «المعقّدة».





في اعتراف بمدى تعقيد عملية الاغتيال، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الاغتيال كان عبارة عن «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية عن بعد، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان»، مضيفًا: «استخدم العدو أسلوبًا (...) جديدًا بالكامل، واحترافيًا».









دوليا، ركزت صحيفة "الراي" على ما قاله محلل أمريكي اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما، إن الصين قدمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعائلته.





وأضاف هاري كازيانيس، خبير الشئون الكورية الشمالية في مركز ناشيونال إنتريست البحثي في واشنطن، أن أفراد عائلة كيم وعددا من كبار مسئولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح.





وأفادت صحيفة "الأنباء" بإعلان شركة موديرنا الأمريكية أنها تقدمت أمس بطلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فاعلية عالية للقاحها بلغت 94.1%.





وأفادت شركة موديرنا بأن 196 مشاركا في التجربة السريرية الكبيرة أصيبوا بـ«كوفيد-19»، من بينهم 185 شخصا ممن تلقوا لقاحا وهميا و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي أن الفاعلية بلغت 94.1%.





هذا وقد أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان الحكومة الكرواتية إصابة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من خضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابة زوجته.





وأوضحت الحكومة -في بيان أن بلينكوفيتش يمارس مهامه من المنزل، اتباعًا لتعليمات الأطباء وعلماء الأوبئة.





وقالت صحيفة "القبس" إنه سيتم إغلاق ديزني لاند هونج كونج في 2 ديسمبر، حيث تعيد هونغ كونغ فرض قيود على التجمعات العامة بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19، في ظل قيام قطاع الحدائق المتعثر التابع لشركة ديزني بتسريح آلاف العمال مع زيادة انتشار الوباء، وفق ما ذكر موقع فوربس. يعد ذلك الإغلاق الثالث لهونغ كونغ ديزني لاند الناجم عن الوباء، بعد الإغلاق السابق في يناير ويوليو، بعد أن أعلنت هونغ كونغ قيودًا جديدة يوم الاثنين بعد ارتفاع حالات كوفيد-19.





وقالت صحيفة "الراي" إن الأمم المتحدة أطلقت اليوم نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة. وقدر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.





وذكرت صحيفة "القبس" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أصر على تحقيق جزء من وعوده الانتخابية حتى قبل تنصيبه 20 يناير المقبل، لا سيما لجهة إضافة العنصر الأنثوي لإدارته القادمة، فبعد أن رشّح امرأة لقيادة وزارة الدفاع وسلّم أخرى جهاز الاستخبارات للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، استعان بالنساء مجددا لإدارة فريق الاتصال الخاص في البيت الأبيض.





وليس هناك ما يضمن أن تصبح عملية صناعة القرار أسرع من خلال دمج المزيد من النساء في مقصورة القيادة، إلا أن بايدن يبدو مستعدًا لخوض غمار هذه التجربة.





وأوضحت صحيفة "الجريدة" أنه عشية تلقيه أول إحاطة رئاسية يومية، في خطوة أساسية نحو السيطرة على الأمن القومي، تعرّض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لكسر في قدمه اليمنى، سيضطره إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع، في حادث سارع غريمه الجمهوري دونالد ترامب، الذي طالما شكك في قدرته الصحية على قيادة الولايات المتحدة، إلى تمنّي السلامة له.





وتعرّض بايدن، الذي من المقرّر أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير، ليصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، للإصابة السبت أثناء اللعب مع «ميجور»، أحد كلبيه، وهما من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد)، وهو أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.





وقالت صحيفة "الراي" إن مسئولا بالبيت الأبيض أعلن أن الدكتور سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب، بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل اشتبك خلالها مرارا مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.



