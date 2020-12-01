تطورات التحول الرقمي بالجهاز الإدارى للدولة.. شاهد

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ ، مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والتحول الرقمي ، إن كافة إنجازات الدولة الفترة الماضية كنا نقوم بها منفصلة وهي أكبر وأهم تحد وعقبة كانت تواجهنا فى الماضى.





أضاف ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن ربط هذه الخدمات والبنية المعلوماتية يتماشى مع توجه الدولة بالكامل ودعم القيادة السياسية لتحويل الدولة إلى التحول الرقمي بالكامل .





وأشار مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والتحول الرقمي ، إلى أن هناك ما لا يقل عن 70 جهة حكومية مرتبطة حاليا ويتم تداول البيانات بعضها ببعض وهو ما يتماشى مع فكرة تطوير وتقديم الخدمات الحكومية ، وعلى سبيل المثال : عند الحاجة لاستخراج رقم بطاقة رقم قومى أو بيان حالة وظيفية أو تأمينية .





وتابع مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والتحول الرقمي ، أن اليوم لا يوجد داعي للف المواطن على الوثائق المطلوبة وأنها يتم تداولها بشكل فورى ولحظى والحصول على الخدمة بشكل مباشر مما يسهل على المواطن وييسر عليه .





وأكد ، أنه لابد تسليط الضوء على أن الحكومة تقوم بتقديم الخدمات إى المواطن ،منوها إلى أنها تصل لـ 1200 خدمة ، وحاليا عدد الخدمات التي تم تطويرها كبير جدا يمكن تغطية أغلب الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته من تأمينات وتوكيلات أو أى نوع من الخدمات التي يتعامل فيها مع الحكومة .





يذكر أن ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اصدرت قرارًا بتعيين المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد لوزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية.

وأثنت وزيرة التخطيط على جهود أشرف عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق ببناء وإعداد قواعد البيانات القومية، مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات وارتباطها لحظيا بالساعة السكانية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

من جانبه، أعرب أشرف عبد الحفيظ عن شكره وتقديره لثقة هالة السعيد، متمنيًا التوفيق فى سرعة إنجاز مشروعات الإصلاح الإدارى وتحقيق الأهداف المحددة لتلك المشروعات التى لها عظيم الأثر للمواطن والدولة.

يذكر أن أشرف عبد الحفيظ حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسب آلى وبكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الفنية العسكرية 1988، وشغل العديد من المناصب آخرها كان رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، وشارك بالعديد من الأنشطة القومية فى المجلس الأعلى للتحول الرقمى والمجلس الأعلى للمدفوعات، بالإضافة إلى الإشراف على وتنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال فترة عمله بالوزارة كمشروع بناء وإعداد قاعدة بيانات الانتخابات البرلمانية 2011 والرئاسية 2012 وحتى 2014 وحصول المشروع على أفضل ثانى مشروع فى مسابقة الأمم المتحدة 2012، ومشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G، ومشروع ميكنة أعمال مكاتب الصحة وقاعدة بيانات المواليد والوفيات، مشروع تطوير نظام التسجيل الدوائى، بناء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وغيرها من المشروعات.