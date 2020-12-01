صندوق تطوير التعليم: تدريب مصري ألماني لطلاب المجمعات التكنولوجية ومنحهم شهادات معتمدة

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والاداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.









وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجمعات التكنولوجية، منها الإحاطة المقدمة من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشأن انتظام العملية التعليمية للطلاب الخريجين من المرحلة الأولى (المدرسة الثانوية التكنولوجية) من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط والملتحقين لاستكمال دراستهم بالكلية التكنولوجية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، والتي تؤهلهم للحصول على شهادة درجة بكالوريوس التكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذلك الحصول على شهادة المؤهلات المهنية الإيطالية المستوى السادس المهني طبقًا لإطار المؤهلات الأوروبية، والتي يمنحها إقليم «إيميليا – رومانيا» الشريك التعليمي الإيطالي لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.









وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق صباح اليوم، الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أيضا عرض المقترح المقدم من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشأن بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم واتحاد الصناعات المصرية بغرض إتاحة فرص تدريبية لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم داخل مواقع العمل بالشركات والمصانع الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في تأسيس مركز ممتحنين وطني National Assessors’ Center، لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة بنفس النظام المتبع في المجمع والذي يتم من خلال الشريك التعليمي الإيطالي إقليم «إيميليا – رومانيا».









وأوضح «الحيوي» أن المجلس ناقش أيضا الترتيبات التي اتخذت لإعداد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تقوم على تشغيلها شركة سيمنز الألمانية العالمية من خلال فرعها بمصر، وذلك بهدف إتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم ويتم منح شهادات معتمدة من شركة «سيمنز» باجتياز هذه الدورات التدريبية والتي بدورها تؤهل الحاصلين عليها وتتيح لهم فرص مميزة للالتحاق بسوق العمل.









وأشار إلى أن المجلس استعرض آخر المستجدات حول بدء العمل بالمرحلة الثالثة والأخيرة من إعادة تأهيل المباني التعليمية والورش بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالفيوم، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، بشأن متابعة عقد امتحانات والمحاضرات أون لاين على منصة Edmodo بفعالية للمحافظة على جودة العملية التعليمية في الظروف الحالية.







