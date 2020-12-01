"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء













أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

البرسيم المسقاوي :

• تؤخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة والحشة الأولي من الزراعات المتأخرة.

ري البرسيم بعد 3-5أيام من الحش.

البرسيم الحجازي:

• يؤخذ الحشة الأولي بعد الزراعة عند عمر 60-70يوم وعادة يكون أرتفاع الحش 35-40سم وأول خشة تكون ضعيفة ثم تزداد تدريجيًا من شهر إلي آخر حتي يؤخذ إنتاج كامل بعد 6 شهور من الزراعة معدل الفدان 4-5طن/فدان / الحشة.

• بعد ذلك يتم الحش مرة كل شهر في الصيف وفي الشتاء مرة كل 40-45يوم.