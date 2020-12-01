"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
البرسيم المسقاوي :
• تؤخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة والحشة الأولي من الزراعات المتأخرة.
ري البرسيم بعد 3-5أيام من الحش.
البرسيم الحجازي:
• يؤخذ الحشة الأولي بعد الزراعة عند عمر 60-70يوم وعادة يكون أرتفاع الحش 35-40سم وأول خشة تكون ضعيفة ثم تزداد تدريجيًا من شهر إلي آخر حتي يؤخذ إنتاج كامل بعد 6 شهور من الزراعة معدل الفدان 4-5طن/فدان / الحشة.
• بعد ذلك يتم الحش مرة كل شهر في الصيف وفي الشتاء مرة كل 40-45يوم.
كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الخاصة بالاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، لضمان مكافحة فعالة للحشائش وصيانة المحصول والمحافظة على البيئة.
وشملت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الآتي:
١- تعرف على أنواع الحشائش المراد مكافحتها فى المحصول لإختيارالمبيد المناسب طبقًا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة.
٢- أشترى المبيد من مصدر موثوق منه مع تجنب شراء المبيد من مصادر مجهولة.
- تأكد من وجود البطاقة الإستدلالية للمبيد على العبوة وتاريخ صلاحية المبيد .
٣- أختار الة الرش المناسبة وأغسلها جيدًا قبل وبعد الرش وكذلك معايرتها.
٤- يجب مراعاة رش المبيد فى التوقيت و بالمعدل المناسب وذلك طبقا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة مع مراجعة المرشد الزراعى فى ذلك.
٥- يمنع خلط مبيدات الحشائش معًا أو مع أى مبيدات اخرى حشرية أو مرضية أو أسمدة أو عناصر غذائية أو أحماض أمنية.
٦- تجنب الرش فى وقت هبوب الرياح أو عند إرتفاع درجات الحرارة أو سقوط الامطار أو فى الأراضى المتاثرة بالملوحه والجفاف.
٧- يجب توزيع المبيد أثناء الرش بإنتظام وعدم ترك مساحة غير مرشوشة او تكرار الرش فى نفس المساحة.