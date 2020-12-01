في زمن كورونا.. معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية معرضًا فنيًا تحت عنوان: "فن البقاء في المنزل" يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، في تمام الواحدة ظهرًا بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.





تأتي إقامة هذا المعرض نتيجة لما تعرّض له العالم كله منذ بدايات عام 2020 بسبب جائحة "فيروس كورونا المستجد" COVID-19، وهي محنة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل الجمعي على مستوى العالم.





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وقد أثّر الإغلاق المفروض دوليًّا، وسياسة التباعد المتبعة على كل فئات المجتمع في كافة الأنشطة المجتمعية، على الأنشطة الفنية والرياضية والاقتصادية في كل مناحي الحياة، وانعكس ذلك على الرؤى والإنتاجية الفنية واختلاف التقنيات، وكذلك أساليب العرض الحديثة لدى الفنانين في كافة أنحاء العالم. كما أدى الإغلاق الجزئي والكلي في مختلف دول العالم إلى حثَّ الفنانين على إعادة التفكير في أعمالهم وصياغتها، بل وتجربة أعمال وتقنيات وأفكار جديدة منبثقة من تجربة العزلة والتباعد، سواء عمليًّا نتيجة عدم توافر الخامات المعتادة لهم، أو نفسيًّا نتيجة تأثير تلك الظروف على حالتهم النفسية والفكرية.





وقد سعى المعرض لرصد انطباعات الفنانين عن شعورهم إزاء هذه الفترة، بهدف أن يشارك بعضنا بعضًا تجاربنا ومشاعرنا خلال هذه الفترة الحرجة، حيث إن جميع الأعمال الفنية المعروضة منتجة من المنزل من إنتاج الفنان الشخصي، وذلك في المجالات الآتية: الرسم والتصوير، والتصميمات الجرافيكية، والتصوير الفوتوغرافي.





يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عمل فني، منهم 43 فنان مصري، و18 فنان أجنبي من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا، والنمسا.





وقد أتيح لكل فنان المشاركة بعمل واحد إلى أربعة أعمال بحد أقصى، ذلك في المقاسات المتاحة الآتية: 100×100 سم – 50×70 سم – 70×70 سم – 50×50 سم.





يستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، يوميًا من 9.00 صباحًا إلى 9.00 مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة. ويقام أيام السبت والعطلات الرسمية من 12:00 ظهرًا إلى 9:00 مساءً.





وفي سياق متصل، ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة المصرية، محاضرة عن "الإعاقات غير المرئية"، وذلك الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتركز المحاضرة على زيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الوعي بأهمية دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتم تسليط الضوء على التوعية بفكرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة.

وتأتي المحاضرة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في ديسمبر من كل عام.



