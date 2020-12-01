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محافظات

تنفيذ 50% من مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة بالوادي الجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عبد الحكم جبالي، اليوم الثلاثاء  عن تنفيذ50% من مشروع الصرف الصحى المتكامل بقريتى تنيدة وأولاد عبد الله بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه بتمويل وإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الجبالي ، أن المشروع يتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة، لخدمة القريتين وتوابعهما، على أن ينتهى المشروع خلال 18 شهرا من الآن.

وأضاف رئيس مركز بلاط، أنه جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندى بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.

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وفى سياق آخر أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة  الدكتور نبيل حنفي، اليوم الثلاثاء، عن توريد 5 محولات كهربية و3 محطات طاقة شمسية بتكلفة 5 مليون و73 ألف جنيه.

وأكد حنفي، أنه جرى التعاقد لتوريد 5 محولات لعدم الشبكة الكهربائية فى 4 قرى هي( القلمون – المعصرة – الموشية- بدخلو)، كما جرى توريد 3 محطات طاقة شمسية لإنارة مبنى المجلس القديم بمدينة موط، ومبنى رئاسة الوحدة المحلية فى قريتى بدخلو والراشدة، ضمن خطة ترشيد الطاقة التى تنفذها المحافظة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن خطة التنمية المحلية الموحدة للمركز للعام المالى الجديد الجارى 2019\2020، حيث ستنتهى جميع هذه المشروعات التنموية والخدمية قبل شهر يونيو المقبل.

من جانب اخر أعلن المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن دعم المحافظة بـ 3 مخابز متنقلة لمواجهة الطوارئ والطقس السيئ خاصة في حالة تعرض المحافظة لأي أمطار غزيرة أو سيول.

قال السيد إنه جرى توزيع هذه المخابز المتنقلة على 3 مراكز إدارية بالمحافظة هي الفرافرة وباريس والخارجة، وهي مناطق أكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة والسيول، وذلك بدعم مشترك بين المحافظة ووزارتي الإنتاج الحربي والتموين.

وأضاف، أن الهدف من هذه المخابز هو توفير الخبز للمواطنين في المناطق الأكثر عرضة لسقوط أمطار غزيرة، ويتوقف بها عمل المخابز، كما أن طاقة مخبز الطوارئ الإنتاجية تصل إلى 2000 رغيف / ساعة.

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