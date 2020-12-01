ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قناة السويس: 488 مليونًا و100 ألف دولار إيرادات القناة خلال نوفمبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:00 م
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
أ ش أ
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 488 مليونًا و100 ألف دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 476 مليونًا و700 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 2.4%.

وأضاف ربيع - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تسجيل عبور 1614 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 100 مليون و200 ألف طن خلال نوفمبر الماضي بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

وأوضح أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة، كما أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي كورونا، وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفعت خلال أغسطس.. الحكومة: لا صحة لتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20%

قناة السويس تشهد العبور الأول لثاني أكبر سفينة حاويات في العالم.. شاهد

بإيرادات488.1 مليون دولار| ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1614 سفينة في نوفمبر

ترشيحاتنا

حكم من قال لزوجته: "عليا الطلاق بحبك".. الإفتاء تجيب

مواعيد فتح وغلق محال البقالة والمخابز والافران والصيدليات

بيراميدز يعلن قائمته الأفريقية

بعد حالة الجدل بسبب صورة .. من هو الفنان محمد عبد الحليم

تعليق حكيم.. ماذا قالت السعودية عن اغتيال العالم النووي الإيراني؟

مدرب الزمالك السابق: قلت لـ موسيماني لا يمكنك الخسارة مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أسباب جديدة لتساقط أسنان مرضى كورونا

قد تسبب الإصابة بـ كورونا.. هاني الناظر يحذر من 10 عادات خاطئة

كورونا يفتك بعائلة روسية بأكملها.. الناجي الوحيد طفل حديث الولادة