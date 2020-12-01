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فن

أخبار الاستديوهات.. السقا وكرارة يبدآن نسل الأغراب.. وليلى علوي في ماما حامل.. ودرة مع الكاهن قريبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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قسم الفن
يواصل عدد من الفنانين تصوير أعمالهم الفنية الجديدة في الاستديوهات حاليا.


ونرصد في التقرير التالي من خلال جولة سريعة في الاستديوهات أبرز الأعمال التي بدأ العمل فيها وأبرز الفنانين المشاركين فيها.


السقا وكرارة
بدأ أحمد السقا وأمير كرارة اليوم، الثلاثاء، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلهما الرمضاني الجديد "نسل الأغراب" بإحدى قرى الصعيد.


وانتهى المخرج محمد سامي من التجهيزات الخاصة بإطلاق تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.


وقام سامي بمعاينة أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخارجها، كما انتهى من تجهيز ديكورات الحلقات الأولى من المسلسل، استعدادا لبدء التصوير خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.


"نسل الأغراب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، والصراع بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، كما أن المسلسل يسلط الضوء على العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.


المسلسل بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبد الحميد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".


أحمد رزق

يواصل أحمد رزق تصوير مسلسله الجديد "فى يوم وليلة" داخل مسرح النهار.


 مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.


مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.


ليلى علوي

بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل".


 وتدور أحداث فيلم "ماما حامل" حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.


فيلم "ماما حامل" بطولة بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.



درة

تبدأ الفنانة التونسية درة تصوير فيلم "الكاهن"، بعد أيام.



وقالت درة إنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.


وأضافت أنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكدت أن أحداث الفيلم مشوقة، مؤكدة أنها لا تريد حرق شخصيتها فى الفيلم لكنها ستكون مفاجأة للجمهور.



ولفتت إلى أن عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، هو أمر مهم للغاية حيث يعطى الممثل ثقة فى التعامل مع الدور طوال الوقت خاصة أن الفيلم ينتمى إلى نوعية أعمال الرعب فى إطار أفلام الحركة (أكشن).


وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.


ويشارك فى بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمي، فتحى عبدالوهاب، محمد ممدوح، وفاطمة كمال، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

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