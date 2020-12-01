عيد ميلاد رانيا يوسف .. سر غير متوقع وراء لمعان شعرها

يصادف اليوم 1 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف ، والتي تثير جدلا واسعا كل فترة والأخرى بسبب ظهورها الجريء بعدد من الفساتين المكشوفه والتي كان آخرها في مهرجان الجونة السينمائي.









وتتميز الفنانة رانيا يوسف بشعرها الاسود الحريري الذي يخطف أنظار جميع الفتيات، حيث يتساءلن دائما عن سر جماله ولمعانه، والتي أدلت رانيا يوسف في تصريحات صحفية أنها كانت تعاني من مرض يسبب سقوط الشعر، وبدأت تستخدم مجموعة زيوت للشعر ومن أبرزها الجاز.









والجاز واحد من أبرز العلاجات التي كانت تستخدم قديما حتى يمنع تساقط الشعر، ويبدو الشعر بأنه حالة جيدة ولمعانه يخطف الأنظار.









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