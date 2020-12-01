عيد ميلاد رانيا يوسف .. سر غير متوقع وراء لمعان شعرها

يصادف اليوم 1 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف، والتي تثير جدلا واسعا كل فترة والأخرى بسبب ظهورها الجريء بعدد من الفساتين المكشوفه والتي كان آخرها في مهرجان الجونة السينمائي.
وتتميز الفنانة رانيا يوسف بشعرها الاسود الحريري الذي يخطف أنظار جميع الفتيات، حيث يتساءلن دائما عن سر جماله ولمعانه، والتي أدلت رانيا يوسف في تصريحات صحفية أنها كانت تعاني من مرض يسبب سقوط الشعر، وبدأت تستخدم مجموعة زيوت للشعر ومن أبرزها الجاز.
والجاز واحد من أبرز العلاجات التي كانت تستخدم قديما حتى يمنع تساقط الشعر، ويبدو الشعر بأنه حالة جيدة ولمعانه يخطف الأنظار.
اقرأ ايضا:
وحصلت رانيا يوسف على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، والذى جذب أنظار المنتجين إليها.
وكان احدث أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.
مسلسل "الآنسة فرح" إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ولاقى هذا المسلسل إعجاب الكثير من المشاهدين.