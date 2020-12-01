السرطان والقوس شهود والمجني عليه الحوت .. أدوار الأبراج في قضية قتل

الاثنى عشر لديها من حساسية من هذه الأمور، وقد تكون سببًا في خسارتها. في وقت سابق، حذرت دينا بدر من 8 أمور يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع كل برج فلكي، موضحًا أن الأبراج





العتاب، واللوم الكثير، والجلوس وحده، و الانتظار، والبردو، والروتين والطلبات والأوامر، والزن، والغباء . وقالت «دينا» إن برج الحمل يخشى





وأكملت أن برج الثور يكره الرغي الكثير، والمقاوحة والجدال، الكلام الدبش، الدايت، الدوشة، الطلبات والأوامر، حب التملك، والتجاهل.





وتابعت أن برج الجوزاء لا يحب الصمت والهدوء، الوحدة، الروتين، الالتزام، الفراغ والملل، حب التملك، الزن، والهدوء والصمت.





وواصلت أن برج السرطان يكره المنطق، الخسارة والفقد، الوحدة، التجاهل، التطفل، الغباء، الحب من طرف واحد، الكلام الدبش.





وأوضحت أن برج الأسد يكره البردة والغباء، اللوم والانتقاد، الوحدة والتجاهل، المقاوحة، الانتظار، حب التملك، الطلبات والأوامر.





ونبهت أن برج العذراء، لا يحب الغباء، الفشل، العشوائية، الفوضى، التطفل، الكسل، المشاكل والخلافات، الغباء.





ولفتت إلى أن برج الميزان يكره المقاوحة، الغباء، قلة الذوق، الاستظراف، والغباء، والتطفل، الكآبة، والأوامر والنكد.





ونوهت بأن برج العقرب يكره الخيانة، الغباء ، القسوة، البخل، السطحية، الكذب ، التطفل، المجاملات، الكآبة والنكد.





وأفادت أن برج القوس لا يحب الإلتزام، حب التملك، الروتين، الملل، الإحباط، الأوامر، الانتظار، العقلانية الزائدة، الكآبة والنكد.





وأشارت إلى أن برج الجدي يكره الفشل، الاستهانة بذكائه، الاسراف، الغباء، السلبية والإحباط، الانتظار، الفراغ، العشوائية.





ولفتت إلى أن برج الدلو يكره الغباء، السلبية والإحباط، تكرار الخطأ، الأوامر، التطفل، الأنانية والكذب، الكآبة والنكد، والهبد.





واختتمت أن برج الحوت لا يحب المسؤولية، الواقعية الزائدة، التطفل، والتجاهل والرفض، الوقاحة، والبرود والغباء، الخسارة والفقد، الانانية والكذب.





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