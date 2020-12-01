السرطان والقوس شهود والمجني عليه الحوت .. أدوار الأبراج في قضية قتل

أوضحت دينا بدر
، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج، أدوار الأبراج الفلكية الأثني عشر افتراضًا لو في قضية قتل بدءً من الحمل حتي الحوت.
وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن المشتبه بهم
في جريمة قتل ثلاثة أبراج: « العقرب، الحمل، الجوزاء»، والشهود: «السرطان، القوس».
وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن جهة التحقيق
في هذا الجريمة ثلاثة أبراج: «الثور، العذراء، الدلو»، أما المحامين: « الجدي، الأسد، الميزان»، والمجني عليه: «الحوت».
في وقت سابق، حذرت دينا بدر
من 8 أمور يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع كل برج فلكي، موضحًا أن الأبراج الاثنى عشر لديها من حساسية من هذه الأمور، وقد تكون سببًا في خسارتها.
وقالت «دينا» إن برج الحمل
يخشى العتاب، واللوم الكثير، والجلوس وحده، والانتظار، والبردو، والروتين والطلبات والأوامر، والزن، والغباء .
وأكملت أن برج الثور يكره الرغي الكثير، والمقاوحة والجدال، الكلام الدبش، الدايت، الدوشة، الطلبات والأوامر، حب التملك، والتجاهل.
وتابعت أن برج الجوزاء لا يحب الصمت والهدوء، الوحدة، الروتين، الالتزام، الفراغ والملل، حب التملك، الزن، والهدوء والصمت.
وواصلت أن برج السرطان يكره المنطق، الخسارة والفقد، الوحدة، التجاهل، التطفل، الغباء، الحب من طرف واحد، الكلام الدبش.
وأوضحت أن برج الأسد يكره البردة والغباء، اللوم والانتقاد، الوحدة والتجاهل، المقاوحة، الانتظار، حب التملك، الطلبات والأوامر.
ونبهت أن برج العذراء، لا يحب الغباء، الفشل، العشوائية، الفوضى، التطفل، الكسل، المشاكل والخلافات، الغباء.
ولفتت إلى أن برج الميزان يكره المقاوحة، الغباء، قلة الذوق، الاستظراف، والغباء، والتطفل، الكآبة، والأوامر والنكد.
ونوهت بأن برج العقرب يكره الخيانة، الغباء ، القسوة، البخل، السطحية، الكذب، التطفل، المجاملات، الكآبة والنكد.
وأفادت أن برج القوس لا يحب الإلتزام، حب التملك، الروتين، الملل، الإحباط، الأوامر، الانتظار، العقلانية الزائدة، الكآبة والنكد.
وأشارت إلى أن برج الجدي يكره الفشل، الاستهانة بذكائه، الاسراف، الغباء، السلبية والإحباط، الانتظار، الفراغ، العشوائية.
ولفتت إلى أن برج الدلو يكره الغباء، السلبية والإحباط، تكرار الخطأ، الأوامر، التطفل، الأنانية والكذب، الكآبة والنكد، والهبد.
واختتمت أن برج الحوت لا يحب المسؤولية، الواقعية الزائدة، التطفل، والتجاهل والرفض، الوقاحة، والبرود والغباء، الخسارة والفقد، الانانية والكذب.