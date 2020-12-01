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أخبار البلد

وزيرة البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء المحيط بالشيخ زايد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المختلفة ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظا على البيئة و صحة المواطنين ، ووفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية الوارده بقانون البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الشيخ زايد كأحد المدن الجديدة ،ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 108 محطة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل فقد تم الانتهاء  من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات مدخنتى لانتاج الكهرباء بمحطة كهرباء الكريمات البخارية التابعة لشركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء. وذلك في إطار جهود إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى .حيث يتم رصد عناصر كلا من (ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، ودرجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط)، من خلال أجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأضافت فؤاد أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى عدد (21) منشآة  بعدد (88) مدخنة وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية (76 )منشأة تمثل (352) مدخنة. مؤكدة على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء المنشآت الصناعية على مدار الساعة والتنبية على المنشآت حال تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات ، واتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف مصادر التلوث بشكل عاجل للحفاظ على البيئة.
وزيرة البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء المحيط بالشيخ زايد
وزيرة البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء المحيط بالشيخ زايد
وزيرة البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء المحيط بالشيخ زايد
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