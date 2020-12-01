جمعية الهمة تُنفذ 50 وصلة مياه و30 سقفا وتجهيز عرائس بسوهاج

واصلت جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية أنشطتها التنموية على مستوى المحافظات، حيث أطلقت قافلة تنموية موسعة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم غير القادرين بالقرى الأكثر فقرًا.





وصرح إمام صقر، رئيس مجلس إدارة جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية، بأن القافلة استمرت لمدة ثلاثة أيام انتهت أمس، ونجحت في تنفيذ 50 وصلة مياه، وتركيب 30 سقفا لمنازل غير القادرين، وأيضًا تجهيز ثلاث عرائس من الأيتام، وتوزيع البطاطين، وكذلك قامت بتوزيع لحوم للأسر الأكثر احتياجا بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة يتم عمل دراسة اجتماعية لها للتأكد من استحقاقها وفقا لمعايير جادة تضعها الجمعية.









وأضاف "صقر"، أن القافلة تأتي ضمن حملة "دفء الشتاء" التي أطلقتها جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية، والتي تهدف لستر بيوت غير القادرين من خلال عمل أسقف لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا، وأيضًا توزيع البطاطين والألحفة لمواجهة برد الشتاء، وعمل وصلات المياه، وتجهيز عدد من العرائس الأيتام وتوزيع اللحوم.





وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهمة، أن الهمة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وأيضًا تهدف لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة لتوفير حياة كريمة لغير القادرين بالمجان.





وأضاف صقر، أن هذه القافلة هى التاسعة التي تطلقها الجمعية بمحافظة سوهاج حيث شملت القوافل عدة مراكز منها قرى قاو غرب، الشوكا، العتامنة الأربعين، الريانية، مشطا، طما التابعين لمركز طما، وقرى كوم بدر والخزندارية، وبنجا، والشيخ رحومة التابعين لمركز طهطا، وقرى عزبة بني هلال، الحريدية، نجع الماسخ، العطوة، البطاخ، البهاليل، الغريزات، الشيخ شبل، فزارة التابعين لمركز المراغة.



