الكشف على 632 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار متابعه فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم فحص 632 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.





وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج،





وأشار هشام آمنة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقع بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .





يذكر أن نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الجاري بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





وأكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريض من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة ، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).





وأشار وكيل الوزارة إلى أن تم عمل ٢١٣ تحاليل دم وطفيليات، ٩ اشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيان وعمل تثقيف صحي ٢٨٥ مريض و ١١ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكره.





جدير بالذكر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم فحص ٥١٢ ألف مواطن بنطاق المحافظة في وقت سابق ضمن الحملة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج،





من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال ١٦٤ موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى ٣٨ فريق متحرك و٤٧ موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن ٤٠ فأكثر.

أوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٩ مساءً، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

كما نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود، علي مدار يومي 19و20 أكتوبر الماضي ، بهدف توفير الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع .

وأوضح الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة ، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1119مريضا ، وذلك من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل ( الأمراض الباطنية، جراحة عامة، طب الأطفال، النفسية والعصبية ، طب وجراحه الفم والاسنان ، نساء وتوليد ، تنظيم الاسرة ) .



وأكد وكيل الوزارة، أن شملت القافلة إجراء 203 تحاليل دم وطفيليات، 7 اشعة سينية، 100 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية ، بالإضافة إلى 12 حالة خلع أسنان، مشيرًا إلى أن تم عمل تثقيف صحي 277 حالة ، وقد بلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1100 تذكرة .

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