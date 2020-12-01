فرج عامر: المبادرة الرئاسية بتدشين صندوق للعمالة غير المنتظمة تاريخية

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المبادرة الرئاسية الجديدة بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل كإعانة لتعويض الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة بأنها مبادرة تاريخية وتؤكد الحرص الرئاسى على حماية مثل هذه الطبقات الكادحة من أهالينا المصريين من البسطاء والفقراء.





وأشاد " عامر " فى بيان له اصدره اليوم، باستهداف المبادرة الرئاسية أيضا للذين لم تنطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة والمساهمة فى سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.





وأكد النائب محمد فرج عامر ان هذه المبادرة التاريخية هى استمرار حقيقى للتوجه الرئاسى بالتوسع فى نظام الحماية الاجتماعية لجميع الفئات والطبقات الأكثر احتياجا بالمجتمع مشيرا الى ان الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ان البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم يحظون باهتمام كبير من الدولة المصرية.



