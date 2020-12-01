برلماني: "مختار جمعة" يدير هيئة الأوقاف بفكر اقتصادى واستثمارى

وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إدارته الناجحة لكل مايتعلق من قطاعات وهيئات ومؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف وفى مقدمتها هيئة الأوقاف المصرية.





وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الأوقاف المصرية نرى وزيرا اقتصاديا واستثماريا وماليا ناجحا يدير وزارة الأوقاف مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك الانجازات الكبيرة التي حققتها هيئة الأوقاف والتى تمثلت ملف المتحصلات والأرباح حيث حققت هيئة الأوقاف رقمًا قياسيًا جديدًا في متحصلات شهر نوفمبر ، وذلك للشهر السادس على التوالي، حيث حققت الهيئة في متحصلات هذا الشهر (160) مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.





كما ان الهيئة حققت في يونيو 2020م أعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة اضافة الى انها حققت في العام المالي 2019 /2020 أعلى عائد سنوي في تاريخها وحققت في الربع الأول من العام المالي الحالي أعلى عائد في الربع الأول من العام المالي في تاريخها





ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لهيئة الاوقاف المصرية بجميع قياداتها ومهندسيها والعاملين بها ليس على جهودهم وتحقيقهم لهذه النجاحات المبهرة والمشرفة ولكن لنجاحهم فى تطبيق الفكر الاقتصادى والاستثمارى والمالي للعالم الجليل والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خاصة فيما يتعلق بتعظيم ايرادات الهيئة والحد من النفقات وتطبيق نظام الحوكمة والمتابعة الجادة في كل جوانب العمل بالهيئة مطالبا من الوزير صرف مكافأة مالية محترمة لجميع من ينتمون لهيئة الاوقاف على الانجازات التى حققوها لصالح الدولة المصرية.



