محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة فى 32 قرية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بعدد من قري المحافظة.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والدكتور ولاء جاد الكريم المدير التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب ورؤساء مجالس المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي تم الانتهاء منها والتي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة للمرحلتين الأولي والثانية من المبادرة والتي شملت " 22 مشروع بقطاع التربية والتعليم – 10 مشروعات بقطاع الصحة – 35 مشروعا بقطاع مياه الشرب - 11 مشروعا بقطاع الصرف الصحي- 4 مشروعات بقطاع الري – 3 مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية- 2 بقطاع الشباب والرياضة".

و أكد الداودي، خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكدًا ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.

و أشار محافظ قنا، إلي أن المبادرة شملت في المرحلة الأولي 12 قرية بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا ، فيما شملت المرحلة الثانية 20 قرية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي وفرشوط ودشنا والوقف وقنا وقوص.

ياتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

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