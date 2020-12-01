الخارجية اللبنانية: اختطاف باخرة تجارية على متنها 3 بحارة لبنانيين بالقرب من نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن اختطاف باخرة تجارية كانت قد فُقدت بين سواحل نيجيريا والكاميرون، وعلى متنها 3 بحارة يحملون الجنسية اللبنانية بالإضافة إلى 5 بحارة آخرين.





وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم – أنها تبلغت من قبل السفارة اللبنانية في نيجيريا باختطاف الباخرة المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع من منطقة قريبة من مدينة "كروس ريفر" في "لاجوس" بنيجيريا إلى الكاميرون.



