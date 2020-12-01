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أخبار العالم

الخارجية اللبنانية: اختطاف باخرة تجارية على متنها 3 بحارة لبنانيين بالقرب من نيجيريا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن اختطاف باخرة تجارية كانت قد فُقدت بين سواحل نيجيريا والكاميرون، وعلى متنها 3 بحارة يحملون الجنسية اللبنانية بالإضافة إلى 5 بحارة آخرين.

وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم – أنها تبلغت من قبل السفارة اللبنانية في نيجيريا باختطاف الباخرة المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع من منطقة قريبة من مدينة "كروس ريفر" في "لاجوس" بنيجيريا إلى الكاميرون.

وأشارت إلى أن الخاطفين تركوا اثنين من البحارة الذين كانوا على متن الباخرة، في حين لا يزال 8 بحارة آخرين على متن الباخرة المختطفة، وأنه يتم متابعة الأمر مع القوات البحرية النيجيرية.
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