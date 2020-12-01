خطة النواب تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالي 2019/2020.





وقال عمر، في تصريحات عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة إعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود علي مدار 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزاتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يسحب للبرلمان والحكومة.





واضاف عمر، أن الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من اصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنية. وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة علي عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الانجاز في كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.





ولفت ياسر عمر، إلي أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 ، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير.





وشارك في الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.



