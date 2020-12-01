فاروق الباز أبرز خريجيها.. "صدى البلد" ينشر رحلة تحولها من هليوبلس إلى جامعة عين شمس

تعد جامعة عين شمس ذو تاريخ فريد وعريق فهي ثالث أقدم جامعة مصرية، ويعود تأسيسها إلى يوليو 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا، تقاسمت مع جامعتي القاهرة والإسكندرية مكانتها ومشوارها في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على الالتحاق بالجامعات على مر العقود، لتحتل مكانه مرموقة عربيا.

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بعد ثورة 23 يوليو 1952، طُرحت بعض المقترحات حول تحويل أسماء الجامعات إلى أسماء لها جذور ومعالم تاريخية من البلاد، وفي 21 فبراير 1954 تم تغير اسم الجامعة إلى جامعة هليوبلس، وفي نفس العام، غُير اسم الجامعة إلى اسمها الحالي جامعة عين شمس.

وتعتبر "عين شمس" هي الترجمة العربية لكلمة "هليوبلس" أو "أون" التي كانت إحدى أقدم الجامعات في التاريخ، جامعة أون ويعود تأسيسها إلى ما يقرب من 5000 سنة، وكان ذات شهرة واسعة وقلعة من قلاع المعرفة والتعلم خصوص في علوم الفلك والهندسة والطب، والتي كان إمحوتب من أشهر المعلمين بها.

وكان الإنجاز الأكثر أهمية لجامعة أون هو النداء لعبادة الإله الوحيد، القرص الشمسي آتون، على يدي إخناتون الذي نادى بأفكار كهنة أون وتتخذ الجامعة الآن من قصر الزعفران، الذي بني أثناء حكم الخديوي إسماعيل، مقرًا لإدارة الجامعة، ويعتبر شعار الجامعةِ هو المسلّة والصقران الذي يوضح مدى الترابط بين الاسم والتاريخ القديم للجامعة وتمثل المسلة بيت الحياة في مدينة أون، بينما يرمز الصقرن يرمزان الإله المصري في ذلك الوقت.

وفي 1950أنطلقت الجامعة بـ8 كليات فقط بالجامعة، أما اليوم، فتضم 15 كلية ومعهدين عاليين، وتشمل جامعة عين شمس وسبعة أحرم جامعية، جميعها في القاهرة، الحرم الجامعي الرئيسي يقع في شارع الخليفة المأمون في العباسية، ويشمل:" إدارة الجامعة وكلية الآداب وكلية الحقوق وكلية العلوم وكلية الحاسبات والمعلومات".

أما الحرم الجامعي الثاني فيقع على الجانب الآخر من شارع الخليفة المأمون، يشمل: كلية التجارة وكلية الألسن وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان ومعهد الدراسات العليا للطفولة ومعهد الدراسات والبحوث البيئة ومستشفى عين شمس التخصصي.

بينما يشمل الحرم الجامعي الثالث والذي يقع بجوار مسجد النور بالعباسية: "كلية الطب وكلية التمريض ومستشفيات الجامعة. كلية الهندسة وكلية التربية النوعية وكلية التربية وكلية البنات وكلية الزراعة تقع كلّ منها على حدة في حرم جامعي مستقل في العباسية، وهليوبوليس، وشبرا الخيمة على التوالي".

ويعتبر اهم خريجى الجامعة من المشاهيرهم :

أكمل الدين إحسان أوغلي.

أشرف مؤنس.

عماد عفت.

فاروق الباز.

فاروق العقدة.

نوران سلام.

هاني عازر.

ياسر علي.

يسري الجمل.

حسين عبده.

أحمد عبد الوهاب.

مصطفى حسني.

عبد العزيز المقالح.

يوسف الشريف.