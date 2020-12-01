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صاحب صورة تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام: مكنتش متوقع انتشارها "فيديو"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:41 م
تبادل رجلي دين إسلامي
تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام
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آيات أحمد
قال الطالب حسن جمال، مصور صورة تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام، إنه أنه يهوى التصوير منذ 5 سنوات، عبر كاميرا هاتفه المتواضع، كثيرا ما تلقى صوره رواجا وتفاعلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ما زال يدخر من مصروفه الجامعي لشراء كاميرا احترافية لينطلق بعد ذلك في مشروع تصوير صغير للتراث المصري بصعيد مصر.

وأضاف الطالب حسن جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه  يحب تصوير الشارع من خلال التقاط الصور بالموبايل، مؤكدًا انه يحب التصوير فى الشارع لتوثيق اللقطات والاحداث العفوية أى كانت، موضحًا أنه من عادته تصوير ملامح الناس الكبيرة فى السن فى القطار، وبالصدفة شاهد شيخ وقسيس فى محطة نجع حمادى يلوحون لبعضهم البعض.

وتابع: " مكنتش عامل حساب انهم يسلموا على بعض، انما كنت عامل حسابى اصور صورة تجمعهم فقط"، منوهًا أنه لم يكن يتخيل ان تحظى صورته بهذا الكم من التفاعل.

وأشار إلى أنه وضعها على جروب خاص بالصور وفوجئ بأن الصورة حظت على أكثر من 7 آلاف لايك وشير، وانتشرت بشكل كبير، مضيفًا " الصورة رزق، وربنا رزقنى بيها وصورتها".

وتابع: " الصورة وصلت لابن القس وتواصل معى وشكرنى عليها، وحرص والده على التعليق على الصورة المنشورة".

وأضاف جمال، أن الروح المصرية الجميلة خلال التعاملات اليومية تحتاج إلى التوثيق والخروج للنور على حد وصفه من جديد، كنوع من إحياء الروح المصرية الجميلة ولكن عبر التصوير.

وأثارت صورة تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام داخل محطة نجع حمادي بقنا، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الأخيرة، وأطلق عليها بعض رواد التواصل الاجتماعي صورة المحبة الوطنية.

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