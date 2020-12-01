راموس يفرض شروطه على ريال مدريد للموافقة على تجديد عقده





وذكر برنامج " التشرينجيتو" الإسباني، أنه اشترط أن يكون عقده لمدة موسمين، مع الحصول 12 مليون يورو سنويا و2 مليون يوور كـ مكافأة حال شارك في 30 مباراة في الموسم من أجل الموافقة على تجديد عقدة مع ريال مدريد.





وأضاف البرنامج الإسباني، أن العلاقة متوترة حاليا،بين سيرجيو راموس وفلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بسبب ملف التجديد.





وأشار البرنامج، إلى أن سيتم عقد جلسة بين راموس وبيريز الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة تفاصيل وبنود العقد الجديد.





وينتهي عقد سيراجيو راموس مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الصيف المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.





في سياق آخر، أكد نادي ريال مدريد، أول أمس، الأحد، أن هازارد لاعب الفريق يعاني من إصابة عضلية وسيغيب عن الفريق لفترة من الوقت دون تحديد مدة تلك الفترة.





وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هازارد سيتغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 15 لـ 20 يومًا.





يذكر أن هازارد انتقل لصفوف ريال مدريد صيف العام الماضي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.





وفاز فريق ألافيس على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي.





هدف المباراة الأول أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، أحرز جوسيلو الهدف الثاني لألافيش في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادحًا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.





ونجح كاسميرو في تقليص الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 86 لكنه لم يشفع لفريقه الذي تلقى الهزيمة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 13 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في المركز الرابع.





يذكر أن ريال مدريد فوزًا سهلا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، الأربعاءالماضي في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.





وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال فى الدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.





وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.





و رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.





ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

فرض سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد شروطه على إدارة النادي الملكي، من أجل الموافقة على تجديد عقده.